Alcalde de Minneapolis es expulsado de una manifestación por caso Floyd

MINNEAPOLIS, ESTADOS UNIDOS.- Logró la aceptación de muchos tras mostrarse conmovido por el asesinato de George Floyd durante su funeral, pero tres días después fue objeto del repudio general de cientos de personas durante una protesta.



Se trata del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien el pasado jueves se arrodilló y lloró amargamente frente al ataúd del afroamericano muerto a manos de la policía de su comunidad.

Este domingo, cientos de manifestantes de la ciudad le abuchearon y gritaron al unísono: "vergüenza", mientras lo expulsaban de la manifestación a la que asistió sin haber sido convocado.



La ira de los manifestantes se desencadenó porque durante los discursos de la protesta -que se desarrolló de forma pacífica-, los organizadores aprovecharon su presencia para pedirle una reducción en el financiamiento de la policía y que dichos fondos fuesen utilizados en beneficio de la comunidad, pero Frey se negó.

Y aunque el funcionario ofreció hacer cambios estructurales en el sindicato de policía local, esto no bastó para aplacar el rechazo de los manifestantes, quienes amenazaron con no reelegirlo en el próximo período electoral.



Ante los gritos, insultos y el rechazo, el alcalde decidió abandonar el lugar abriéndose paso entre la multitud, que aún viéndolo alejarse no paró de proferir expresiones en su contra.





