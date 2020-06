El tributo del fútbol español a miles de víctimas de coronavirus

MADRID, ESPAÑA.- El fútbol español guardará un minuto de silencio antes de todos los partidos, en su reanudación la próxima semana, en memoria de las víctimas del coronavirus, anunció la federación (RFEF) este domingo.



"La RFEF y LaLiga anuncian que en el momento que regrese el fútbol, en todas sus competiciones profesionales y no profesionales, se guardará un minuto de silencio en memoria de los miles de fallecidos víctima del covid-19", señala la federación en su comunicado.



"Ambos organismos han llegado a un acuerdo para rendir un sincero homenaje durante la presente temporada a todos aquellos que nos han dejado a causa de la pandemia, así como a sus familiares", añade el texto.



"Es por ello que desde este mismo miércoles, en la reanudación del Rayo Vallecano-Albacete como en el resto de encuentros de Primera y Segunda División, así como en los Play Off de ascenso a Segunda y a Segunda B, el mundo del fútbol recordará a los fallecidos", concluye.



El primer partido llegará el miércoles entre Rayo Vallecano y Albacete, que jugarán la segunda parte de su partido de segunda división, que no se pudo terminar en diciembre debido a cánticos ofensivos.



Los partidos de primera división llegarán el jueves cuando Sevilla reciba al Betis, mientras que Barcelona jugará en Mallorca el sábado y Real Madrid recibirá al Eibar el domingo.



El Barça es líder en la tabla, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, cuando quedan once partidos por jugar.



El regreso del fútbol pondrá final a tres meses sin partidos después de que LaLiga se suspendiera debido al coronavirus el 12 de marzo.



España ha sido capaz de controlar el virus estas últimas semanas, pero ha sido una de los países más golpeados por la pandemia, con más 27,000 muertos, según las últimas cifras.