Elsa Palou, exministra de Salud, infectada de coronavirus  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Elsa Palou dio positivo a la prueba del coronavirus y está hospitalizada, así lo confirmó a EL HERALDO la presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cadiopulmonar, Suyapa Sosa.



Sosa, quien además es jefa del departamento de Neumología del Tórax, dijo que la condición de Palou "es estable".



La especialista también informó que Elio Mena, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Escuela en Tegucigalpa, fue hospitalizado por covid-19.



De igual manera, otros cuatro médicos han dado positivo por covid-19, incluidos tres ginecólogos y un pediatra, señaló la especialista.



Dos de los ginecólogos trabajan en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en la capital.

Recientemente la doctora Karla Pavón, jefa de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, confirmó que dio positiva a la prueba de Covid-19.

"No es fácil esta enfermedad, me duele cuando nos encontramos a gente que no cree que esto existe, nosotros no quisieramos estar en esta situación", explicó.



Pavón recalcó que ella siempre usó mascarilla y que sus medidas de bioseguridad eran estrictas, pero que aún así su caso es una muestra de que nadie está excento de contagiarse con el brote viral.



En Honduras se han registrado hasta la fecha 247 muertos por coronavirus y los contagios totales confirmados son 5,971, tras 20,901 test realizados, desde que inició la pandemia.

