Rafa Villeda dice que sería un honor que David Suazo dirija a Olimpia

El presidente del Olimpia, Rafael Villeda, calificó como un honor que el exdelantero internacional hondureño Óscar David Suazo, llegara a dirigir algún día el equipo blanco.



"Para nuestro querido @CDOlimpia sería un honor que David Suazo, un hombre de la casa, algún día pudiera llegar a dirigir a nuestro amado Leon! Dios quiera Rey David que el destino nos vuelva a juntar! Un fuerte abrazo! Ciao!", escribió Rafa en su Twitter adjunto a unas declaraciones de La Pantera, quien no descartó convertirse en el técnico del club más galardonado del país.

En una entrevista a Golazo de Diario La Prensa, La Pantera fue consultada sobre la posibilidad de llegar al equipo que lo convirtió en futbolista profesional.



Sin pensarlo, Suazo respondió que eso "lo sabe la presidencia. Nosotros estamos abiertos. Le debo mucho a esa institución, si logramos salir, fue gracias al Olimpia y a la selección. Olimpia sabe, cuando llega una oportunidad se habla, se platica".



"Si el proyecto es bonito por qué no, uno puede decir sus prioridades, platicar y decidir luego. Sería un orgullo dirigir al mejor equipo de Honduras", agregó.



Aunque Olimpia todavía no piensa en un entrenador porque aún cuenta con el exmundialista argentino Pedro Troglio, con quien extendió por dos años más su contrato, no se descarta que La Pantera llegue algún día al banquillo del León.

