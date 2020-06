¿Por qué a Eduardo Capetillo le aconsejaban no casarse con Biby Gaytán?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-En una entrevista para la cadena Univisión, Eduardo Capetillo reveló que previo a contraer matrimonio con su ahora esposa, Biby Gaitán, varios sus amigos le aconsejaron no casarse.

Según explicó el actor mexicano, sus amigos le decían que estaban muy jóvenes para un compromiso tan grande; en ese entonces él tenía 24 y ella 22 años.

“El 99.9 de mis allegados me decían: ‘No te cases, estás cometiendo un error'”, dijo el que fue un cotizado actor hace un par de años.

Capetillo aseguró que a pesar de las palabras desalentadores de sus amistades, decidió hacerle caso a su corazón, y que ahora, tras 25 años de matrimonio, sabe que tomó la decisión correcta.

“¿Me equivoqué o no?, eso se los dejo a ustedes… y no porque presuma de un matrimonio perfecto, porque estamos muy lejos de serlo; pero el simple hecho de haber colaborado con Dios y con el universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida, alegría, futuro y bien, a mí me lleva a voltear a ver la respuesta que para mí es la correcta”, manifestó.

Capetillo y Gaytán se casaron en 1994. De la relación nacieron sus cinco hijos Alejandra, Eduardo Capetillo Jr., Ana Paula, Daniel y Manuel Capetillo.

Recientemente la familia abrió las puertas de su casa a la revista Hola, en su versión mexicana, para posar junto a sus retoños.