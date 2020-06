Muere niño de 4 años al caer en fosa séptica en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- La curiosidad de un menor de 4 años lo llevó hasta el patio de su casa, espacio donde había una fosa séptica y donde trágicamente cayó. El pequeño no resistió los golpes y falleció la tarde del miércoles en el municipio de Ajuterique, en el departamento de Comayagua.



La víctima fue identificada como Óscar Josué Sánchez Vázque (4).



El padre del pequeño infortunado relató que al no verlo dentro de la casa pensó que había salido con la abuela a encerrar unas cabras, pero cuando la señora regresó se dieron cuenta que el menor había desaparecido.

Después de una intensa búsqueda se encontró el cuerpo del menor. En un intento por salvarle la vida fue llevado al Hospital Suazo Córdova, pero ya no presentaba signos vitales.

"No lo veré jugar"

El cuerpo de Óscar Josué fue trasladado hacía la morgue del Ministerio Público en la capital de Honduras, para determinar las causas de su muerte.



Su padre y otro familiar del menor viajaron hasta Tegucigalpa para reclamar el cadáver y darle cristiana sepultura en su lugar de origen.

El papá lamentó: "Ya no podré verlo jugar pelota... Él me había pedido que le comprara un balón".



"Pensé que andaba con la abuela, encerrando unas cabras, pero él había desaparecido", comentó.