Héctor Ortega, primer actor mexicano, murió a los 81 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El primer actor del cine y televisión mexicana, Héctor Ortega, murió la noche del miércoles a los 81 años.



La noticia del fallecimiento la dio a conocer la Asociación Nacional de Actores a través de sus redes sociales sin brindar muchos detalles de lo ocurrido.



"La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y gran actor Héctor Ortega, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a familiares y amigos. QEPD", escribieron en su cuenta de Instagram.



Familiares del artista no se han pronunciado y hasta el momento se desconocen cuáles habrían sido las causas de la muerte del reconocido actor, quien tenía varios años alejado de las cámaras.

La muerte de Ortega sorprendió a sus seguidores, así como la de Héctor Suárez, quien falleció también a los 81 años.

Trayectoria

No solo se dedicó a la actuación, también dirigió y escribió obras de teatro y películas lo que lo convirtió en uno de los actores más destacados y reconocidos en México y en el mundo por su talento ante el público.



Nació en enero de 1939 y desde muy joven comenzó su carrera actoral. Su primer papel en el cine fue "En este pueblo no hay ladrones", en un rol secundario, sin embargo ahí arrancó su trayectoria que lo llevó a protagonizar más de 40 películas y otra decenas de telenovelas y obras.



Entre los film en los que participó se encuentran: Tívoli, La leyenda de una máscara, Santa Sangre y La montaña sagrada -de Alejandro Jodorowsky-, El águila descalza y Calzóncin Inspector -dirigidas por Alfonso Arau-, El rincón de las vírgenes y No eres tú, soy yo.



Ortega estudió en el Teatro Estudio y en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con su talento e ideas llevó el teatro a las cárceles, escuelas y ejidos a través de proyectos de divulgación como el Teatro Nacional Popular con obras como El principito.



Las últimas producciones donde apareció fueron las telenovelas Hijas de la luna, Por ella soy Eva, Simpemente MArúa, El privilegio de Amar y Alegrijes y rebujos.



Entre sus obras de teatro más reconocidas destacan El huevo de Colón, ¡Ay Cuauhtémoc, no te rajes! y La muerte accidental de un anarquista.



