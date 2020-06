Aplazan sentencia de Tony Hernández hasta el 16 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Hasta el próximo miércoles 16 de septiembre se desarrollará la sentencia contra el exdiputado nacionalista Juan Antonio "Tony" Hernández, luego que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York aceptara la petición de aplazamiento del abogado Peter E. Brill.

El documento en poder de EL HERALDO detalla que de acuerdo a la decisión judicial firmada por el juez Kevin Castle, la sentencia contra el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue aplazada para las 11:00 de la mañana.

+Los narcos y políticos hondureños mencionados por Tony en su testimonio

VEA: La conversación vía BlackBerry entre narcos que hunde a Tony Hernández

"La sentencia se aplaza hasta el 16 de septiembre a las 11:00 de la mañana", cita la orden firmada por el juez Kevin Castle.

El defensor del excongresista envió la solicitud de un aplazamiento argumentando que no ha tenido tiempo para discutir algunos detalles: "Desde nuestra última discusión, he tenido un acceso extremadamente limitado a mi cliente. No ha habido visitas en persona y solo la capacidad de hablar por teléfono durante cortos períodos de tiempo en circunstancias menos que ideales. Como puede imaginar, es extremadamente difícil establecer una buena relación con un cliente que nunca ha conocido; aún más cuando tienes que usar un intérprete. Como tal, no he podido completar una presentación de sentencia adecuada y exhaustiva".

+Hondureño entre famosos narcos que se hicieron drásticas cirugías para mantenerse prófugos

+Las cárceles donde narcos hondureños cumplen su condena

Culpable

Tony Hernández fue detenido el 23 de noviembre en el aeropuerto de Miami cuando intentaba regresar a Honduras y el 18 de octubre de 2019 fue declarado culpable de narcotráfico por un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



Tras dos semanas de juicio y casi dos días de deliberaciones, fue hallado culpable de tres cargos relacionados al tráfico de drogas y uno por falso testimonio.



Mientras el jurado deliberaba, Tony Hernández se mantuvo serio y sin expresión. Tras escuchar la lectura del veredicto, su exabogado Michael Tein le dio una palmadita en el hombro