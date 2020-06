VIDEO: Olga Tañón muestra la celulitis en su cuerpo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Sin filtros y al natural, así se dejó ver la cantante puertorriqueña Olga Tañón al mostrar la celulitis que tiene en su cuerpo.



La artista compartió un video donde habló que no se acompleja por la "piel de naranja" que hay en sus piernas y además dejó ver que tiene un poco de sobrepeso y que debe bajar unos kilitos.



Las imágenes las compartió con el mensaje: "En en mundo hay problemas más grandes que acomplejarse por celulitis, o sea a bregar con lo que tenemos y a ser felices".



Tañón, de 53 años , mostró cómo lucen sus piernas: "Ok, para los curiosos que me estaban preguntado ¿Olga tu tienes celulitis? Miren mi celulitis, claro que tengo celulitis. Yo creo que todas las mujeres tienen celulitis, incluyendo a la gente que hace ejercicio".

Agregó: "Tampoco uno es perfecto, pero yo tengo bastante celulitis y señoras y señores sin ningún complejo porque al final estamos metiendo mano, estamos haciendo lo que tenemos que hacer".



Además, la intérprete de "Es mentiroso" dejó ver su abdomen con unas libras de más y dijo: "Miren, tengo que bajar 30 libras, no importa".



La famosa cantante, que es muy activa en Instagram y TikTok, siempre se muestra al natural y comparte mensajes de aceptación.