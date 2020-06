EN VIVO: Un viernes de magia junto a Daniel Vega, ilusionista hondureño

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla. El mago Daniel Vega, de tan solo 22 años de edad, es un claro ejemplo de ello. Este viernes desde la Sala de Redacción de EL HERALDO brindará un espectáculo lleno de muchas sorpresas en nuestras plataformas digitales.



El talentoso joven, quien cuenta con diez años de carrera artística, está listo para presentarle un brillante y memorable show de magia e ilusión, que seguramente usted no podrá olvidar.



La encantadora cita es a partir de las 5:00 de la tarde... Sumérjase en este asombroso mundo y descubra junto a nuestro invitado especial cómo la magia puede estar en todas partes; no importa que usted esté desde la comodidad de su hogar, quizá ese sea el lugar perfecto para averiguarlo.



Déjese cautivar por el ingenio de este hondureño que se ha presentado en diversos escenarios del país y que ha realizado giras en Guatemala, Panamá, Belice y Estados Unidos.



El también músico y productor, comparte sus conocimientos con los alumnos de la escuela de magia Tannen's Magic Camp con sede en Filadelfia, Estados Unidos.



Daniel Vega promete maravillarlo con su presentación llena de mucha magia, bromas y risas, esas risas que son tan necesarias en estos momentos de incertidumbre ante la pandemia del Covid-19.