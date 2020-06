Abogado de Tony Hernández solicita aplazar sentencia hasta julio

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Los abogados del exdiputado nacionalista Juan Antonio "Tony" Hernández, solicitaron a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, aplazar la sentencia prevista para el 5 de junio.

En un documento remitido al juez Kevin Castle, asignado al caso de Hernández, el abogado Peter E. Brill explicó que "represento al Sr. Hernández Alvarado. Escribo para solicitar que la sentencia del Sr. Hernández Alvarado, actualmente programada para el 5 de junio, se suspenda por al menos un mes en función de mis conversaciones anteriores con el Tribunal sobre el acceso a mi cliente".

En el mismo documento, el defensor señala que el gobierno (la fiscalía) está dando su consentimiento para un aplazamiento de un mes en este momento.

Asimismo, establece que "desde nuestra última discusión, he tenido un acceso extremadamente limitado a mi cliente. No ha habido visitas en persona y solo la capacidad de hablar por teléfono durante cortos períodos de tiempo en circunstancias menos que ideales. Como puede imaginar, es extremadamente difícil establecer una buena relación con un cliente que nunca ha conocido; aún más cuando tienes que usar un intérprete. Como tal, no he podido completar una presentación de sentencia adecuada y exhaustiva".

El abogado Brill manifestó que "no preveo que un aplazamiento de un mes sea suficiente. Sin embargo, según la fiscal Amanda Houle, el gobierno acuerda volver a visitar el tema en julio una vez que sepamos dónde están las cosas".

Solicitó que "respetuosamente que este asunto se suspenda hasta el 6 o 7 de julio de 2020, o un tiempo posterior que sea conveniente para el Tribunal. Para su información, tengo otra conferencia en el Distrito Este en Brooklyn a las 10:00 am el 7 de julio, para que el Tribunal pueda evitar un conflicto de horarios".

Hasta ahora, la oficina del juez Kevin Castle no se ha pronunciado al respecto.

