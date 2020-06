Gobierno y sectores sociales firman plan nacional de reapertura inteligente  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El gobierno, sectores sociales y económicos del país firmaron este miércoles el Plan Nacional para una Reapertura Inteligente, Gradual y Progresiva de la Economía, ante la crisis que ha dejado la pandemia de Covid-19 en el territorio nacional, donde la cifra de infectados ya supera los cinco mil.



Este plan explica, de manera detallada, las recomendaciones para implementar la reapertura inteligente de la economía y demás actividades sociales. Todo se realizará de manera gradual y progresiva, sin dejar de lado la cuarentena y utilizando, como mecanismo de control, el número de colaboradores que se reintegrarán de forma presencial a sus trabajos.

De igual manera, el documento exige el uso obligatorio de salvoconductos, mismos que serán emitidos por la Secretaría de Seguridad.



El plan, además, insta a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) a vigilar de manera permanente el respeto a los derechos de los trabajadores del país, reconociendo que la reapertura de la economía lleva implícito el deseo de proteger los empleos y dinamizar el mercado de trabajo.

“Hoy todos tenemos una gran tarea por delante, quiero recordarles a todos los presentes y al pueblo hondureño: esta batalla contra el Covid no se ha ganado. Mientras no exista una vacuna esta lucha es constante, permanente, y la única manera de vencerla es haciendo todos nuestra parte”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández antes de estampar su firma.



Además, reiteró que “la salud y la vida de los hondureños está por encima de cualquier crisis económica”.

¿Quiénes firmaron?

1. Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)



2. Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)



3. Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (ANUPRIH)



4. Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)



5. Foro Nacional de Convergencia (FONAC)



6. Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM)



7. Asociación de Cooperativas de Honduras



8. Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE)



9. Confraternidad Evangélica de Honduras



10. Conferencia Episcopal



11. Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA)



12. Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Honduras (FEDECAMARAS)



13. Asociación de Medios de Comunicación (AMC)



14. Industria de la Palma Aceitera de Honduras

15. Consejo Nacional de Inversiones (CNI)



16. Red de Televisoras de Honduras



17. Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH)



18. Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH)



19. Secretaría de la Presidencia



20. Secretaría de Trabajo y Seguridad Social



21. Secretaría de Salud



22. Instituto Hondureño de Seguridad Social



23. Secretaría de Desarrollo Económico



24. Secretaría de Promoción de Inversiones



25. Unidad de Epidemiología del SINAGER

