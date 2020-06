Bárbara de Regil pide disculpa tras polémica y se retira de Twitter

Tras viralizarse esta nueva postura de la influencer, anunció que era momento de cerrar una de sus cuentas en redes sociales: “Los amo y me vuelvo a retirar de Twitter”. Foto: Instagram.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- “Me equivoqué al pronunciar la palabra golpes”, así comenzó su disculpa Bárbara de Regil tras una nueva polémica que la llevó a anunciar su retiro de la red social Twitter.



Bárbara de Regil está en el ojo del huracán y ha recibido cientos de críticas luego de alentar a las víctimas de violencia doméstica a tratar de razonar con sus agresores.

Las palabras de Regil causaron revuelo aunque ella trató de explicar que no tuvo ninguna mala intensión. La actriz se disculpó y aseguró que ella se refería a los problemas que surgen dentro de todas las familias de manera cotidiana.

La polémica inició el lunes cuando Regil tras la transmisión de su clase de ejercicios pronunció los desafortunados comentarios referentes al maltrato en el hogar.



“Hay que respirar profundo. Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita, que te golpea, que te humilla, que te insulta, le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo traten o la traten. Te pido por favor que te toques el alma y que le digas ‘yo estoy en este mundo, en esta Tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo”, mencionó la influencer en temas fitness, lo que desató todo tipo de críticas.



Para muchos este tipo de mensajes culpa a las mujeres de la violencia, otros resaltaron que de esta manera se minimiza las agresiones a las mujeres.

Bárbara de Regil usó su cuenta de Instagram para disculparse por sus comentarios y aseguró que ella es una fiel defensora de los derechos de la mujer, por lo que de ninguna manera promovería alguna conducta violenta en su contra.



“No lo quiero dejar pasar y quiero pedir una disculpa por hablar del tema de la violencia. Lo que yo en verdad quería decir era que podemos vivir una vida con más armonía en las familias, con tu mamá, con tu papá, con tu pareja”.



“Y me refiero a las discusiones y a los problemas cotidianos que tenemos todas las familias. Claro que me equivoqué al pronunciar la palabra golpes y pido una disculpa, yo lo que en verdad quiero transmitir es mi filosofía de vida: el amor”, añadió.



Tras viralizarse esta nueva postura de la influencer, anunció que era momento de cerrar una de sus cuentas en redes sociales: “Los amo y me vuelvo a retirar de Twitter”.

Pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió .mi idea de vida es que aprendamos a vivir en AMOR ♥️ Igual aquí les dejo LO QUE FALTO del video . Que me parece importante ✨♥️ pic.twitter.com/pZqPOVCMZO — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) June 3, 2020

