"No verá crecer a su niña": desgarrador testimonio de la expareja de George Floyd

MINNEAPOLIS, ESTADOS UNIDOS.- Con indignación, dolor y mucha tristeza, Roxie Washington, expareja del afromericano George Floyd, habló por primera vez y conmocionó al mundo con su desgarrador mensaje sobre la muerte del padre de su niña.



Washington llegó junto a la pequeña Gianna, la hija de seis años de Floyd, y no pudo contener las lágrimas al recordar que su niña no tendrá a un papá para apoyarla en su vida, al mismo tiempo que exigió justicia en el crimen.



"No tengo mucho que decir", comienza diciendo mientras se le hace un nudo en la garganta.

"No puedo juntar palabras en este momento, pero quiero que todos sepan que esto es lo que esos oficiales nos quitaron... ellos pueden irse a casa y estar con sus familias, pero ella ahora ya no tiene un papá", dijo entre lágrimas.

Agregó: "Él no verá crecer a su hija, no la verá graduarse, nunca caminará con ella hacia el altar. Si tiene un problema y dice que necesita a su papá, ella ya no lo tiene. Estoy aquí para mi bebé y estoy aquí para George porque quiero justicia para él".



Continuó diciendo: "Quiero justicia para él porque era bueno, no importa lo que piense el mundo. Él era bueno y esta es la prueba de que era un buen hombre".

Protestas

Desde la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo, asfixiado por un policía, se ha realizado protestas en Estados Unidos donde piden justicia para el afroamericano.



Muchas de estas se han tornado violentas, por lo que las autoridades han ordenado toques de queda en diferentes puntos. La familia de la víctima ha llamado a la calma y ha pedido que se exiga justicia de forma pacífica.

Este miércoles se conoció que el fiscal que investiga la muerte de Floyd endureció los cargos contra Derek Chauvin al que acusa de homicidio sin premeditación , un caro que se sumó a los existentes y que tiene penas más severas.



Además se conoció que los otros agentes que estaban junto a Chauvin serán acusados de asistir al policía y se les imputarán cargos por ayudar e instigar un homicidio sin premeditación.