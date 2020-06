"No me estigmaticen": doctora Karla Pavón, positiva al Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La doctora Karla Pavón, jefa de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, confirmó este miércoles que dio positiva a la prueba de Covid-19.



“Creo que cuando me quité la mascarilla para comer o beber algo ahí me contagié”, dijo la funcionaria, durante una entrevista para un canal de televisión.



"No es fácil esta enfermedad, me duele cuando nos encontramos a gente que no cree que esto existe, nosotros no quisieramos estar en esta situación", explicó.



Pavón recalcó que ella siempre usó mascarilla y que sus medidas de bioseguridad eran estrictas, pero que aún así su caso es una muestra de que nadie está excento de contagiarse con el brote viral.

VEA: Tegucigalpa: ¿Hay casos de coronavirus en tu colonia?



La profesional de la salud dijo entre lágrimas que había puesto su salud en manos de Dios y que confía en que él la sanará, ya que quiere volver a trabajar.



“Yo quiero regresar a trabajar, a la vida normal, pero si debo pedirle perdón a mi pueblo lo hago, pero que no nos estigmaticen”, expresó Karla Pavón.



La funcionaria dijo que ella y su esposo están en observación y que por el momento los síntomas son leves, pero que será hasta que los resultados den negativos al Covid-19 cuando voverán a salir de su casa.



“Gracias a Dios mi esposo solo un día estuvo con tos, solo hemos estado con un poco de dolor de cabeza y dolor de garganta”, aseguró.

LE PUEDE INTERESAR: Conmoción por caso de microbiólogo muero durante más de 24 horas en su casa

LLamado a las autoridades

Pavón aprovechó el espacio para dirigirse a los diputados a quienes les pidió hacer su trabajo de la mejor manera.



"Peleen por la salud del pueblo, para eso votamos por ustedes para que sean los representantes del pueblo, necesita más hospitales, más laboratorios, más becas para los profesionales", enfatizó.

Al Colegio Médico de Honduras les hizo el llamado, "ya dejen de dividir; este virus no es político, le va al blanco, al negro, al pobre, al rico, ya basta de división".



Finalmente la doctora extendió su mensaje solidario para los hondureños que luchan contra esa enfermedad, "mi solidaridad para el pueblo hondureño que en este momento está pasando por esto", y al resto de la población la exhortó para seguir guardando las medidas.



ADEMÁS: Karla Pavón: "El IHSS de San Pedro Sula envió un informe con pruebas repetidas"