¿Tania Ruiz dejó al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La relación entre el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz ha estado llena de polémica desde sus inicios. En esta ocasión están en sumidos en el escándalo a raíz de los rumores de ruptura, confirmados por una fuente cercana a la pareja.



La revista TV Notas, de México, publicó que una fuente anónima dijo que la pareja permanece afectada por la cuarentena del coronavirus lo cual habría venido a dañar aún más la relación que ya estaba fracturada.

De acuerdo a las declaraciones, Tania se habría cansado del poco interés de Peña Nieto y de su negativa para casarse y formalizar la relación.



La persona consultada aseguró que la relación prácticamente habría terminado hace dos meses, pero que ninguno de ellos ha querido pronunciarse para no dañar su imagen mediática.



"Lo que pasa es que Enrique quería mantener su relación en secreto y le molestó cuando publicaron las primeras imágenes con Tania, pues aún no se confirmaba su separación con Angélica Rivera; hasta llegó a creer que había sido la propia Tania quien filtró las fotos, y a partir de ahí le puso unas condiciones para que no la reconocieran públicamente y no la captaran los paparazzis cuando salieran juntos a algún sitio público”, indicó la fuente a TV Notas.



“Terminaron bien, pues entre ellos no hay ningún pleito, sólo diferentes planes de vida y prefirieron quedar como amigos; su caso fue muy diferente al de Angélica Rivera, quien realmente sufrió una humillación, porque fue muy obvio que Peña Nieto y Tania ya salían cuando él aún no se separaba oficialmente, por eso a la fecha ella sigue muy molesta con él y aún no llegan a un acuerdo en su divorcio”, añadió.

Relación llena de señalamientos

El político mantuvo oculta la relación con Ruiz durante mucho tiempo, según algunos, porque su separación con su exesposa Angélica Rivera no estaba oficializada. Fue hasta mediados de 2019 que se supo que Angélica y él se habían separado.



Distintos medios de comunicación señalaban que la relación entre Peña Nieto y Tania no tenía un panorama claro, ya que no se dejaban ver juntos y en el perfil de Instagram del político no figuraban fotografías de ella, en cambio, habían muchas fotografías de sus hijos y su exesposa Angélica Rivera.



