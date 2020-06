Pronostican tres meses de intensas lluvias sobre Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Luego de venir de un año con una fuerte sequía que produjo pérdidas de cultivos así como hambruna, la temporada lluviosa será intensa en el próximo trimestre.



Octubre será cuando se registre más precipitaciones, situación que podría generar afectaciones por la saturación del suelo y que ríos, quebradas u otros afluentes se desborden en al menos siete departamentos del país.



El jefe de Meteorología del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Francisco Argeñal confirmó a EL HERALDO que “esperamos lluvias intensas producto del acercamiento de la zona tropical de convergencia y puede ser provocado por el paso de algún ciclón por El Caribe”.



“Se pronostican lluvias por encima del promedio para Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, parte de Olancho, el sur de Comayagua y La Paz”, detalló.

Para finales de este mes, el meteorólogo anunció que la nación sería azotada por un fenómeno climatológico similar a la tormenta tropical Amanda que dejó luto al igual que caos principalmente en la zona sur de la República.



Desde marzo pasado la realidad de Honduras cambió producto de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.



Ante la vulnerabilidad del territorio ocasionada por el cambio climático obliga a la población a estar preparada, sin bajar la guardia en momentos de constante riesgo por efectos de la naturaleza de un lado, mientras que por otro el peligro latente de contagios y decesos que origina el coronavirus.

Afectación por ciclón

Argeñal advirtió a este rotativo que “las probabilidades de este año de ser afectado por un ciclón son más altas que un año normal, de acuerdo con los pronósticos que nos proporcionaron tanto la Universidad de Colorado como también otros centros mundiales como la Universidad de Londres o el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos”.



Hasta el próximo 30 de noviembre se pueden formar 16 tormentas tropicales en el Atlántico, de las cuales ocho podrían convertirse en huracanes y de esos la mitad podrían ser intensos, indicó.



Sin embargo, la máxima autoridad de la dependencia de la Copeco aseguró que todavía no se puede determinar si algún ciclón tendrá incidencia directa en el territorio nacional.

En relación a la fase neutra de los fenómenos de El Niño y La Niña, mencionó que se sigue con la misma proyección, lo que no quiere decir un equilibrio entre la sequía y las lluvias.

“Estamos esperando condiciones de lluvias por encima del promedio, son más beneficiosas. La canícula sería un poco más corta y débil”, destacó Argeñal.

Además, enfatizó que se tendrán condiciones favorables para la agricultura, pero “tenemos que cuidar no invertir demasiado en lugares muy bajos, pegados a las vegas de los ríos, ni sembrar cultivos que son muy pequeños, por ejemplo sembrar frijol en las riberas de los ríos no es recomendable, sino que se puede cultivar caña o arroz”.



No siempre una temporada lluviosa con exceso de humedad y poco sol representará provecho para la agricultura debido a que puede hacer que aparezcan enfermedades en los cultivos como ser la mancha de asfalto en el maíz o el mosaico en el caso del frijol.

Daños y pérdidas

Un total de 249 familias y 1,035 personas resultaron perjudicadas a raíz del reciente temporal que afectó a diez departamentos y 22 municipios, precisó a EL HERALDO la jefa nacional de operaciones de la Copeco, Yanci López.



Puntualizó que “los lugares más afectados en el caso de los municipios de Valle fueron San Lorenzo, Alianza, Nacaome, Langue y Goascorán; tuvimos afectaciones en el barrio Alto Verde, barrio Abajo, Las Brisas, El Chaguite y la comunidad del Guayabo número dos.

En la parte de Langue fue en El Chaparral exactamente en el río Águila, en Goascorán y El Amatillo”. Del total de familias afectadas 117 son de este departamento, informó el subcomisionado regional de Copeco, Félix Baquedano.



“Hasta los momentos tenemos reportadas 117 familias afectadas debido a las fuertes lluvias, ya sea porque recibieron daños en sus viviendas, perdieron cosas materiales por las crecidas de ríos y quebradas, pero ya enviamos ayuda humanitaria a los municipios afectados menos a Ceiba, Muruhuca, en Alianza, ya que no se puede pasar por tierra por el caudal del río Goascorán”, declaró.

El funcionario admitió que hay varias comunidades que aún se encuentran incomunicadas por deslaves en carreteras o los altos caudales de los ríos y quebradas. Si bien se habilitó un albergue para los afectados por este temporal, algunas personas están empezando a retornar a sus hogares.



“Se ha estado trabajando a través de la Secretaría de Prevención de Desastres de Centroamérica y del Comité General de Recursos Hidráulicos en tratar de juntar los dos escenarios de cómo tratar posibles situaciones de albergues con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con el control de la pandemia (Covid-19)”, sostuvo Argeñal.

Anunció que manuales para el manejo de albergues están siendo adaptados, incluyendo cómo los cambios ambientales pueden impactar en la propagación del coronavirus.



Para las próximas 72 horas (es decir hasta mañana) continuarían las lluvias en el país como consecuencia de la influencia de la tormenta tropical Cristóbal que se encuentra estacionaria en el golfo de México, reiteró la autoridad de Cenaos.



Consideró que “si tuviéramos más precipitaciones en algún momento podríamos tener una situación de riesgo”.

