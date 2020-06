Comienza la entrega de los primeros 22 mil tratamientos MAIZ en el país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Este martes inició la entrega de los primeros 22 mil tratamientos MAIZ a las diferentes regiones de salud que atienden a más de 5,300 infectados de Covid-19 en Honduras.



"Son cuatro rutas por las que pretendemos llegar a todas las regiones sanitarias y estamos llevando con el primer envío 22 mil tratamientos", informó la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

VEA: Se avecina difícil panorama para los centros hospitalarios



Desde el Almacén Nacional de Medicamentos salieron los camiones con los tratamientos a las diferentes regiones. "Entre hoy, mañana y pasado mañana estarían ya abastecidos con el primer envío", dijo la ministra.



"Hoy (2 de junio) solo para las regiones sanitarias estamos haciendo una inversión de 17 millones y de igual manera 22 millones para los hospitales", aseguró Flores.

+¿Cómo atender en casa a un infectado por coronavirus?

Presidente Hernández pide no usar MAIZ si no es necesario

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pidió a los hondureños no usar el tratamiento MAIZ si no se los ha recomendado un médico.



"Quiero hacer un llamado a las mesas de Sinager y a las mesas multisectoriales que cuando este camión llegue, estén ahí para que verifiquen lo que se baja, cómo se almacena y cómo se dispensa, sobre todo hacerle ver a la población que no lo consuman sin que un médico lo prescriba", dijo el mandatario.

TAMBIÉN: Suspenden uso de hidroxicloroquina en Honduras por advertencia de OMS



"Quiero felicitar a todos los médicos que se han puesto de acuerdo para crear este protocolo, ya que han demostrado que se puede tratar la enfermedad y se dan buenos resultados. Recuerden la mejor disciplina es el cuidado personal, es la responsabilidad de cada uno de ustedes, en su casa, en el trabajo, cuando usted salga. Para eso estamos repartiendo ya cinco millones de mascarillas y esta semana se terminan de entregar los otro cuatro millones, más otros dos adicionales, estas son reutilizables", afirmó Hernández.



De igual manera, reiteró que las medidas de bioseguridad deben estar presentes y seguirlas al pie de la letra para evitar más contagios.



"Quiero hacer enfásis en el tratamiento MAIZ y Catracho, debe llegar a todas las regiones y repetir que no podemos permitirnos que eso se entregue sin el control o sin la decisión de un médico", reiteró.

ADEMÁS: Mayoría de pacientes con coronavirus en Honduras luchan desde sus casas