Danna Paola se suma al #BlackoutTuesday en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. - La actriz y cantante mexicana Danna Paola también se unió a la lista de famosos que buscan una respuesta al asesinato de George Floyd, con el hashtag #BlackoutTuesday (Martes de apagón).



Utilizando una imagen negra en su cuenta de Twitter, en señal de protesta por la muerte de Floyd a manos del exagente de policía Derek Chauvin, la artista se sumó a la tendencia que va más allá de una simple publicación.

LEA TAMBIÉN: Actor de Twilight y novia murieron por drogas



Además, la intérprete de "Mala fama" subió un video y manifestó: "Con todo lo que está pasando en el mundo en este momento me frikea (le incomoda), me hace sentir muchas cosas y me cuesta trabajo pensar que viene mi cumpleaños y festejar, pues no, no estoy en ese feeling".



Agregó: "Seamos conscientes, humanos y aportemos con lo que podamos con toda esta situación, creo que los derechos de todos son súper válidos e importantes".





#BlackoutTuesday consite en poner la pantalla de Instagram completamente en negro o con algún mensaje apenas perceptible. Las publicaciones también han migrado a otras plataformas sociales.

La imagen en negro ha sido utilizada por Mick Jagger y Quincy Jones o los sellos RCA Records y Epic Records de Sony; las divisiones Republic Records, Def Jam, UMG Nashville, Capitol Records y Island Records de Universal Music Group; y los sellos Atlantic y Warner Records, de Warner Music Group.

VEA: 15 famosos que murieron de forma trágica

Muerte de Floyd

George Floyd murió luego de que el agente Derek Chauvin le clavara la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, tras arrestarlo por una presunta compra de cigarrillos con un billete falso.



Su muerte, filmada con un teléfono celular, volvió a encender la ira por la muerte de afroestadounidenses a manos de la policía, y trajo a la memoria casos como los de Michael Brown en Ferguson y Eric Garner en Nueva York, que alentaron el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).



Marchas pacíficas rápidamente se tornaron violentas en esa ciudad del medio oeste del país, y hubo saqueos e incendios. Luego se extendieron de costa a costa en Estados Unidos.