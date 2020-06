Anonymous filtra presunto audio de Michael Jackson horas antes de morir

HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS.- El nombre de Michael Jackson ha vuelto a ser tendencia a nivel mundial, luego de que el grupo Anonymous anunciara que estaría revelando información ligada a las muertes de algunas personalidades que fallecieron de forma repentina y que según esta organización fueron producto de conspiraciones de grupos de poder.



El equipo de ciberactivistas de presencia internacional difundió un audio en el que supuestamente se escuchan las voces de Michael Jakson y de su abogado, Dieter Weisner.



En el audio -con breve duración- se escucha la que sería la voz del "Rey del Pop" con un miedo perceptible y entre susurros, por temor a ser escuchado por alguien. Para sus fans, eso evidencia la magnitud del ente que estaba detrás suyo.

A continuación la conversación captada en el audio:

Michael Jackson: "No sé si debería decirte esto, no sé quién pueda estar escuchando esto. Podría haber un grupo de personas que se quieren librar de mí. No quieren que siga aquí. No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé qué vaya a pasar, pero siento en mi alma que quieren deshacerse de mí. Pueden dispararme, apuñalarme, incriminarme y decir que fue una sobredosis de droga... pueden hacer muchas cosas".



Dieter Weisner: "¿Quién?, ¿Quién podría hacer estas cosas?"

Michael Jackson: "No es el gobierno, es más que el gobierno, Pero yo no sé Dieter, no me importa, ellos me pueden tomar. No siquiera me importa mi vida ya, yo solo quiero que mis niños estén bien...mis ángeles, yo quiero que ellos estén seguros".

Dieter Weisner: "Michael..."

Hay un sonido extraño de fondo

Michael Jackson: "Me tengo que ir..."

De acuerdo a la publicación de Anonymous, esta llamada habría ocurrido un día antes de que se reportara la muerte del cantante, el 25 de junio de 2009 cuando fue hallado dentro de su vivienda.



Cuando se realizó la autopsia del cantante que entonces tenía 50 años, el informe estableció que su muerte fue producto de un paro cardiorespiratorio ocasionado por una sobredosis de droga.

