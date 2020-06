Taxistas del DC a esperar pilotaje ante cifra de casos

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-Los ánimos caldeados de los taxistas que llevaron a fuertes protestas, se han calmado con el inicio de las charlas para arrancar con un pilotaje de las unidades bajo estrictas medidas de bioseguridad.



Los trabajadores del volante llevan más de 79 días sin laborar debido al encierro obligatorio a causa del covid-19.



Ayer, taxistas y autoridades de Copeco, Secretaría del Trabajo y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) iniciaron otra negociación, y es sobre la exigencia del rubro de cancelar el pago de la matrícula vehicular.



Víctor Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Taxistas de Honduras (Ataxish), informó a EL HERALDO que desde ayer comenzaron las reuniones para discutir este tema. “Nosotros pediremos no pagar la matrícula porque no tenemos dinero”, afirmó Aguilar.



Debido a su declaratoria de calamidad, los motoristas hicieron recurso de las protestas en la capital y otros sectores del país como medida de presión al diálogo.



Preparación

Por la gran cantidad de personas contagiadas con coronavirus, la capital quedó fuera del inicio del pilotaje.



“Nosotros entendemos este problema de la pandemia, vamos a esperar un rato. Pero tenemos que preparar las unidades cuando se reactive la economía”, dijo Aguilar.



Los conductores buscarán el financiamiento en el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Semprende) y Creditaxi.



“Nos prometieron darnos préstamos al 1%, vamos a esperar para iniciar la preparación de las unidades”, explicó el entrevistado.



El Consejo Nacional de Transporte (CNT) informó que no existen las condiciones para prestar el servicio de transporte público en ninguna de sus modalidades.