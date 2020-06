Alemania podría sancionar a jugadores por apoyo a George Floyd

BERLÍN, ALEMANIA.-La Federación Alemana de fútbol defendió su facultad para imponer sanciones a cuatro jugadores de la Bundesliga que durante el fin de semana hicieron gestos en solidaridad con George Floyd.



La DFB (las siglas en alemán de la federación) también afirmó el lunes que la amonestación a Jadon Sancho por quitarse la casaca para mostrar una camiseta estampada con la frase “Justicia para George Floyd” no tenía nada que ver con el mensaje. La tarjeta amarilla obedeció a que el delantero inglés de 20 años quebrantó una regla que establece que los jugadores que celebren un gol sacándose sus camisetas o poniéndolas por encima de la cabeza deberán ser sancionados por “conducta antideportiva”.



Achraf Hakimi, de 21 años y compañero de Sancho en el Borussia Dortmund, también mostró el mismo mensaje al anotar en el mismo partido el domingo. Pero no fue sancionado porque no levantó la casaca por encima de su cabeza.

VEA: George Floyd murió de asfixia por presión en el cuello, revela autopsia



El comité disciplinario de la DFB investigará los gestos de ambos, así como los de Weston McKennie, volante de 21 años que juega en el Schalke, y de Marcus Thuram, atacante francés de 22 años del Borussia Mönchengladbach, para determinar si los cuatro quebrantaron la reglamentación que prohíbe a un jugador manifestar “consignas políticas, religiosas o personales”.



McKennie fue el primero en pronunciarse cuando mostró el cintillo con la frase “Justicia para George” en su brazo izquierdo el sábado.



Thuram, por su parte, se arrodilló el domingo tras anotar un gol en la victoria del Gladbach sobre el Union Berlín.



Acto seguido, Sancho y Hakimi se manifestaron en el cierre de la jornada dominical.



Floyd, un individuo afroamericano que estaba esposado, murió el 25 de mayo en Minneapolis, después de que el policía Derek Chauvin le presionó el cuello con la rodilla durante varios minutos hasta que dejó de respirar. Otros tres agentes estaban presentes en el lugar. Chauvin fue acusado el viernes de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado, y los cuatro policías fueron despedidos.

ADEMÁS: Disturbios y saqueos en EEUU por muerte de George Floyd



El presidente de la DFB, Fritz Keller, dijo el lunes que respeta y comprende los gestos de McKennie, Thuram, Sancho y Hakimi.



“Si la gente es discriminada por el color de su piel, eso es intolerable. Si mueren por el color de su piel, eso me golpea fuertemente", dijo Keller en un comunicado. “Las víctimas del racismo necesitan que todos nosotros seamos solidarios”.



Keller recordó que han sostenido reuniones con víctimas de discriminación y representantes de organizaciones que han enfrentado hostilidad antisemita, antimusulmana o racial. Añadió que la DFB y el fútbol alemán ha dejado en claro que rechaza todo acto de racismo, discriminación y violencia.



Anthony Ujah, exdelantero del Mainz, recibió una advertencia de la DFB en 2014 por las expresiones políticas que planteó al mostrar una camiseta con el nombre de Eric Garner y las palabras “no puedo respirar” y “justicia” en referencia a la muerte de Garner a manos de un policía de Nueva York que lo sujetó con una técnica prohibida de estrangulamiento.



Ahora integrante del Union Berlín, Ujah tuiteó el jueves una foto de su protesta en aquel momento, pero con el nombre de Floyd.



Floyd también dijo “no puedo respirar” antes de morir.



“Si el comité disciplinario de la DFB quiere investigar, pues me debo preguntar si todos tenemos los mismos valores", dijo el director deportivo del Union Oliver Ruhnert. “Se trata de una cuestión global: no al racismo”.

TAMBIÉN: ¡Justicia para George Floyd! nueva jornada de protestas en Minneapolis