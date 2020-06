La Liga española ya calienta motores para volver a la cancha

MADRID, ESPAÑA.- La Liga española se prepara para echar a andar el 11 de junio con el derbi Sevilla-Betis, tras la reanudación este lunes de los entrenamientos colectivos de los equipos, cuyos jugadores hubieran deseado más tiempo de preparación.



Tres meses después de que la expansión del nuevo coronavirus obligara a parar la Liga a mediados de marzo, el campeonato español se reanudará la próxima semana las once jornadas que le faltan por jugar hasta el 19 de julio.



En un nuevo paso hacia ese reinicio, los equipos españoles comenzaron este lunes sus entrenamientos colectivos, último escalón de un protocolo que les ha hecho progresar desde unas prácticas individuales a los ejercicios en equipo.



"Pensábamos que íbamos a disponer de más tiempo para trabajar en grupo, pero no va a ser así. En dos semanas empieza la Liga. Nos hubiera gustado tener más tiempo", decía el sábado el técnico del Barça, Quique Setién, en una charla virtual.

'Unos días más de entreno'

El técnico azulgrana reiteraba una queja de muchos jugadores que veían corto el tiempo de preparación en grupo desde que el 8 de mayo comenzaron a pisar el césped en prácticas individuales.



"Si puedo aportar mi granito de arena, unos días más de entrenos no nos vendrían mal", decía el pasado 21 de mayo, el central barcelonista, Gerard Piqué, a la plataforma Movistar Plus preocupado por las lesiones como muchos técnicos y médicos.



"Si bien esas cinco semanas son suficientes para la preparación física individual, una fase de adaptación de dos semanas es corta. Esto es un deporte colectivo", afirmaba el jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José García Cota, al diario El Mundo.



Pero, tras tres meses sin fútbol, la Liga necesita reiniciar el campeonato, aunque sea sin público en los estadios para limitar el daño económico.



"Que volvamos no significa que no vayamos a tener unas pérdidas millonarias. Nuestros clubes perderán como mínimo 700 millones de euros y eso habrá que recuperarlo", decía el viernes el presidente de la Liga, Javier Tebas, en una charla virtual.



El fútbol en España supone una industria "muy importante, generamos el 1,37% del PIB, más de 185,000 empleos directos y acoge a miles de medios de comunicación", añadió.



A ello se añade la necesidad de decidir al ganador del campeonato y los descensos, o, especialmente, las plazas europeas de cara a la próxima temporada, que para muchos clubes también supone un pilar importante de sus presupuestos, más allá de lo puramente deportivo.

'Once finales'

"Estos 11 partidos van a ser 11 finales", recordaba el sábado el centrocampista chileno del Barcelona, Arturo Vidal, cuyo equipo encabeza la clasificación del campeonato, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid.



Con nueve puntos de separación entre el equipo blanco y el tercer clasificado, el Sevilla, la lucha por el título liguero parece casi cosa de dos, mientras por detrás se dirimen los puestos europeos.



Estas 'once finales' no podrán, sin embargo, contar con los aficionados en los estadios y la Liga busca formas de dar cierto ambiente a unos encuentros 'descafeinados' sin ardor de los hinchas.



Tebas avanzó el viernes que el campeonato español trabaja para que "el espectador pueda elegir dos imágenes, la real las gradas vacías y el sonido ambiente o una decorada con público y sonido virtualizado".



Una muestra más del extraño final de temporada 2019/2020 que está viviendo el fútbol español y europeo, pero que Tebas confía en que no volverá a vivirse en la próxima temporada.



"En 2021 volveremos a la normalidad normal. No habrá un antes y un después" de la pandemia, aseguró el presidente de la Liga, que prevé un retorno progresivo de los aficionados a los estadios a partir de la próxima campaña.



Una nueva temporada que el campeonato español espera poder comenzar el 12 de septiembre.