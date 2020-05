Danna Paola sobre Cepillín: "Hay que respetar las fobias de los demás"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de ser atacada por Ricardo González, el famoso Cepillín, la cantante Danna Paola reaccionó muy tranquila y le pidió respeto al comediante por la fobia que ha tenido hacia los payasos desde que tenía 8 años.



Durante una entrevista a Ventanenando, Danna dijo que respeta mucho a Cepellín pese a que él se la ha pasado hablando mal de ella. "La verdad hay muchísimo respeto, la fobia que le tengo a los payasos la tengo desde que tengo 8 años, no es algo nuevo", aclaró la intérprete de "Contigo".



Aclaró que su fobia no es específicamente hacia él. "Nunca me he puesto a ver la película "It", de verdad no puedo, me trauma".



"Creo que hay que pasar página, amigos. Uno nunca sabe cuándo se acabe el mundo entonces hay que pasar página y respetar también las fobias de los demás, así como también yo respeto el trabajo del señor, pues que nos respetemos entre todos", dijo la exprotagonista de Élite.





Hace unos días, el famoso payaso criticó duramente a Danna y la llamó "tarada" por tenerle fobia a los payasos, además aseguró que se le "subió" la fama.



"Hay gente como Danna Paola que dice 'le tengo fobia a los payasos´, porque es una pobre tarada, con todo respeto. Un día me dijo 'ay no, te tengo miedo', pobrecita. Alguien que yo le tenga así fobia se llama Danna Paola", expresó Cepellín durante una entrevista.



El también cantante recordó que durante un show en Monterrey, hace varios años, ella no lo saludó y le dijo :"Ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá".