Unión Europea pide a EEUU reconsiderar su ruptura con la OMS

BRUSELAS, BÉLGICA.- La Unión Europea (UE) pidió este sábado a Estados Unidos que "reconsidere" su decisión de cortar los lazos con la OMS a causa de su gestión de la crisis del coronavirus, que sigue avanzando en países como Brasil.



"La cooperación y solidaridad mundiales mediante esfuerzos multilaterales son los únicos medios eficaces y viables de ganar esta batalla", dijeron en un comunicado conjunto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el responsable de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.



"Instamos a Estados Unidos a que reconsidere la decisión", pidieron.



La manera en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha gestionado esta pandemia era objeto de críticas de Estados Unidos desde hace semanas.

El 14 de enero la OMS aseguró que el virus no se transmitía entre humanos, y poco después que no era necesario interrumpir los viajes aéreos a causa de la pandemia.



La organización dirigida por el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus decidió finalmente declarar el estado de emergencia mundial en marzo, cuando el coronavirus ya había afectado a 114 países.



El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió primero reducir la contribución financiera y finalmente, el viernes, romper con la organización, a la que acusa de haber servido a los intereses de China en la crisis.



Los dirigentes de la OMS "no han realizado las reformas solicitadas y muy necesarias", dijo Trump.



Estados Unidos, que era el primer donante de la OMS, "redirigirá estos fondos financieros a otras necesidades de salud pública urgentes y globales que lo merezcan", dijo su presidente.



Es una decisión "loca y aterradora", la definió Richard Horton, redactor-jefe de la prestigiosa revista médica británica The Lancet.

