El hermoso reencuentro de Danna García con su hijo tras curarse de Covid-19

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Tras pasar varios meses separada de su pequeño Dante, la actriz Danna García por fin pudo abrazarlo y besarlo tras curarse de coronavirus, brote vírico al que dio positivo tres veces.



A través de un emotivo video en Facebook, la colombiana compartió con sus seguidores la felicidad que la embargó al enterarse que su última prueba salió negativa y que pronto vería a su hijo.



"GRACIAS, mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad", escribió en un post en sus redes sociales.



Agregó: "Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante. Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este virus. Mucha fuerza y bendiciones . Todo mi corazón hasta tu esquina".



Este mensaje lo acompañó con un video que muestra el momento en que su hijo está en la sala de la casa y al verla comienza a reír y gritar de la emoción. Fue muy emotivo.

Discriminación

La colombiana tuvo que separarse de su familia por varios meses desde que le fue detectado el Covid-19 por primera vez a mediados de marzo. Desde entonces se mudó a unos apartamentos donde permanecía aislada, sin embargo, denunció que fue víctima de discriminación.



Según contó la famosa, en el quinto piso de un edificio, pero sus vecinos no le permitían utilizar el ascensor por lo que en varias ocasiones le tocó subir gradas, lo que provocó que se alterara su problema respiratorio debido al coronavirus.



Esto hizo que García comenzara una campaña de no discriminación contra las personas que se han contagiado con el mortal virus.



"Hoy regreso con mi hijo, después de muchísimo tiempo. Estoy super ilusionada, estoy un poquito nerviosa porque no me ve hace tanto que no sé cómo va a reaccionar, pero me parece importante hacerles parte de este momento", dijo la exprotagonista de Pasión de Gavilanes.