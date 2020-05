SpaceX avanza este sábado plan de lanzamiento de su primer cohete tripulado

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- SpaceX avanza este sábado acorde a lo previsto con el lanzamiento de su histórico primer vuelo espacial tripulado con dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, aunque continúa la incertidumbre sobre el clima, informaron la compañía de Elon Musk y la NASA.



"Estamos avanzando con el lanzamiento hoy (sábado). Los desafíos climáticos continúan con un 50% de posibilidades de cancelación", tuiteó el administrador de la NASA Jim Bridenstine.



El lanzamiento del cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon de SpaceX está programado para las 15H22 (19H22 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Y se espera la asistencia del presidente Donald Trump.



El clima forzó el miércoles el aplazamiento de lo que habría sido el primer lanzamiento de astronautas desde suelo estadounidense en casi una década, y el primero tripulado de una empresa comercial.



"Procediendo con la cuenta regresiva hoy", dijo por su lado Musk, fundador de SpaceX.

De no ocurrir, la siguiente ventana, que está determinada por las posiciones relativas del sitio de lanzamiento a la estación espacial, es el domingo a las 15H00 (19H00 GMT), y se pronostica el buen tiempo.



Los astronautas de la NASA Bob Behnken, de 49 años, y Douglas Hurley, de 53, expilotos militares que se unieron a la agencia espacial en 2000, despegarán hacia la Estación Espacial Internacional desde la histórica plataforma de lanzamiento 39A, como el Apollo 11.



La misión se desarrolla en medio de las restricciones impuestas para contener la pandemia del nuevo coronavirus, lo que obligó a los tripulantes a permanecer en cuarentena durante más de dos semanas.



Esta vez no habrá espectadores reunidos a distancia para observar el lanzamiento como es habitual.



La NASA pidió al público que se mantenga alejado de Cocoa Beach, el tradicional punto de observación, aunque esa solicitud no desalentó a los fanáticos de la exploración espacial, que se reunieron allí de todos modos el miércoles durante el primer intento.