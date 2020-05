Diego Vazquez: “Motagua parecía un cabaret...”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Sin caretas ni máscaras. Sacado el casete del grabador. Distendido en plena cuarentena, el entrenador de Motagua rompió los moldes y contó muchas cosas en una charla en vivo con el programa “Deporte veraz”...

De manera retrospectiva, Diego Vazquez le recordó al periodista Enrique Merino lo que les planteó a los directivos azules Pedro Atala y Juan Carlos Suazo, encargados de su fichaje hace seis años y medio: “Nos reunimos ellos dos y Yanuario Paz en una pizzería y empezaron a escuchar nuestro proyecto... al final les dijimos: ‘Si no entramos a la liguilla les devolvemos el dinero’”.

Esa vez Motagua se clasificó entre los primeros seis y después fue eliminado por Marathón en la repesca; era el inicio de un exitoso ciclo en el Ciclón de la Barbie Vazquez, que recrea la primera charla que tuvo en el Complejo Pedro Atala Simón: “Les dije que Motagua parecía un cabaret: un jugador hablaba mal de otro y no estaba cada cosa en su lugar”.

El mendocino tuvo que implantar la política de la mano dura y despertar el ADN ganador del club: “Subrayé que para ser campeón hasta el utilero debía estar atento”. Y empezaron a venir las buenas, como el primer título contra la Real Sociedad (“trajimos a Lucas Gómez, que nos sirvió mucho para acompañar a Rubilio Castillo y nos coronamos campeones”) y también las críticas, como la de un sector radical de la prensa que aseguraba que Diego Vazquez no tenía título profesional.

“En ese tiempo no quise responder a los que me atacaban por no querer confrontar, hoy día me lo pego en el pecho el título... ja, ja, ja”. Y aclaró luego: “El hijo de Eduardo Atala estaba trabajando en la Embajada de Honduras en Argentina y personalmente fue a la Asociación del Fútbol Argentino a buscar el certificado de mi graduación, un equipo como Motagua no iba a contratar a alguien que no tuviera título”.

Los que se descarriaron...

Tras destacar que le ha dado “una estabilidad importante” a Motagua, el cinco veces campeón como jugador parece dar con las claves de su éxito: “Soy natural, frontal, no tengo doble discurso y trato de ir de frente, ser lo más justo y decidir sin maldad... doy pero también quiero recibir”, resume su forma de trabajar el exgolero, dueño de un estilo que le ha llevado a 12 finales pero que tampoco le ha eximido de las polémicas.

Deybi Flores, por ejemplo.

- A Deybi lo formamos y lo hice debutar con 17 años. Después lo vendimos a Vancouver, no se adaptó a las normas de allá y volvió con cabeza de estrella; pero sabés lo que no me gusta de él, que no es agradecido y rápido se olvidó cuando de chico llegó a Motagua a pedir una oportunidad cargando sus cosas en una bolsa de supermercado.

¿Harold Fonseca?

- Quería ser titular a huevos y estaba Jonathan Rougier. Volvió de la lesión, atajó un penal y exigía titularidad. Les planteé que iban a jugar dos partidos cada uno en la primera vuelta y el que lo hiciera mejor iba a ser el titular. Todavía le di esa oportunidad y seguía enojado... estaba enojado con la vida.

¿Y Eddie Hernández?

- Es un buen chico pero en la final me faltó al respeto, no con palabras pero sí con actitudes... y si dejo que uno me haga eso se me tiran todos a la cabeza, cruzó el límite y no hubo retorno.

Con estos soldados desertores en el camino pero con la mayoría a su favor, Diego Vazquez siguió construyendo un camino que lo ha llevado a lo que él contabiliza como “cinco títulos de Liga y el 70 por ciento de otro (por los 27 puntos que hizo en el cancelado Torneo Clausura)” por más que acepta que “no es un camerino impecable pero la ropa sucia la lavamos adentro”, otro de sus decálogos puertas adentro en el Mimado.

Y mientras lee los libros de su favorito Eduardo Sacheri y juega algo de PokerStars en esta cuarentena, Diego Vazquez tranquiliza a los hinchas azules: “Estoy cómodo en Motagua. ¿Si dirigiría a Olimpia alguna vez? Es una pregunta que no veo correcta en estos momentos”. Se acerca junio y los trabajos de pretemporada del Ciclón podrían comenzar siempre que las condiciones sanitarias del país lo permitan. Y ahí iría Diego, por una copa más...

