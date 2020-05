Wilson Berríos regresó a comer lo que más le gusta: las baleadas

El Heraldoagustin.lagos@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con mucho entusiasmo y la alegría que lo caracteriza, el joven Wilson José Berríos regresó el 29 de mayo al mediodía al país en un vuelo comercial vía aeropuerto Toncontín.

El joven cholutecano, que sufrió una explosión de un artefacto que le provocó daños en su rostro y por la que perdió uno de sus ojos, viajó el 9 de enero a la ciudad de Boston, Estados Unidos, y fue sometido a varias operaciones en el Shriners Hospitals for Children.

Después de ser evaluado por médicos especialistas de la Fundación de Niños Quemados (Fundaniquem), Wilson José habló con EL HERALDO y se mostró muy contento de regresar a Honduras. “Yo me siento muy alegre y muy contento de regresar al país por el recibimiento de la gente que me quiere y me ha apoyado y eso lo agradezco”, fueron las primeras palabras.

“No hay mejor lugar que aquí, estar con la gente que me vio en las malas y me ha dado aliento. Regreso a comer lo que más me gusta: baleadas”, expresó.

Disfrutar las ricas enchiladas, los sándwiches de basura, los tacos y el pozol de la cálida Choluteca es algo que también dice que extrañaba.

“Hoy (ayer) en solo que llegue a la casa me voy a comer unos taquitos en la cena”.

Estudios Wilson José Berríos va a matricular clases en línea en el Centro Universitario Regional del Pacífico (CURLP) en la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Dentro de seis meses regresará a la ciudad de Boston porque le faltan al menos seis cirugías, que fueron suspendidas por la pandemia del Covid-19.

Antes de cenar, dijo que le daría besos y abrazos a toda la familia y recordarles cuánto los ama. “Al pueblo hondureño les digo que sin importar la situación en que se encuentren, sin importar todo lo malo que les esté pasando, siempre hay una luz al final del camino y hay que seguir adelante, hay que superarse, porque si se quedan quietos, con los brazos cruzados, nunca van a lograr nada en la vida”, motivó.

