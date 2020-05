La capital de Honduras debe reactivarse frente al funesto coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La capital urge de revivir una golpeada economía por la pandemia del coronavirus, así claman desde los grandes empresarios hasta los pequeños emprendedores del municipio.



Dentro del plan de reapertura inteligente se ha dividido el país en tres regiones, según su densidad poblacional, cantidad de casos positivos de coronavirus y capacidad de respuesta del sistema de salud.



El Distrito Central, al ubicarse en el segundo lugar en casos positivos, entra en la región 3 del plan de reapertura, que incluye a los 13 municipios con alta incidencia de casos. En estas zonas, el retorno se hará de manera gradual, pues al iniciar con el programa solo se permitirá la reactivación del 20 por ciento del personal, y cada 15 días se aumentará un porcentaje igual hasta llegar al 100 por ciento en 75 días.

La fecha tentativa para regresar a la “nueva normalidad” es el 1 de junio, es decir el próximo lunes, pero no ha sido confirmado e incluso se manejan las primeras dos semanas de junio para ponerlo en marcha.



Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), consideró que la cadena de suministros, agroalimentaria y médica deben retornar, pero que debe dársele un especial apoyo a las micro y medianas empresas, que ya no soportan la carga de planillas y servicios públicos vencidos.



Ejemplificó con los centros de lavado de ropa, firmas contables, bufetes de abogados, así como empresas que dan mantenimiento a vehículos, equipos médicos y telefonía. “Se deben abrir las empresas que generen empleo”, expresó.



Admitió que a pesar de que el retorno gradual no es lo más productivo, sí es lo más prudente ante esta pandemia. Reflexionó sobre la considerable inversión que deberán hacer las empresas para disponer de equipos de bioseguridad.

Seguirán los casos

El subsecretario de Salud, Nery Cerrato, explicó a EL HERALDO que con la reapertura, las empresas deben ser muy estrictas con las medidas de bioseguridad pues de lo contrario se cerrarán durante lo que dure la pandemia.



Cerrato informó que se ha contemplado que con la reapertura se sumen más casos de Covid-19, pero con la posibilidad de que el alza no sea tan dramática como para impedir las actividades de nuevo.

“En la medida que hagamos más pruebas, vamos a poder detectar más sospechosos y la inmensa mayoría serán asintomáticos o con síntomas leves, es decir que no habrá desborde de los hospitales”, afirmó.









Cerrato aseguró que la empresa privada y el IHSS garantizan la disposición de 60 mil tratamientos una vez que se inicien con la actividad productiva. Por su parte, el infectólogo Tito Alvarado considera que estas dos semanas son críticas, por lo que tiene dudas de que las actividades se reactiven.



“ Ya hay protocolos de bioseguridad en el plan, pero una cosa es en papel y otra que se cumpla”, afirmó Alvarado.



Y es que el especialista de la salud considera que debido a la falta de educación de la población, el cumplimiento de las medidas puede ser un punto en contra en el combate contra la enfermedad letal y que espera no tenga que revocarse la decisión de reactivar la economía, como ha pasado en otros países.