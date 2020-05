Unos 350 médicos, enfermeras y personal de la salud contagiados de coronavirus en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Un total de 108 médicos, 163 enfermeras y 78 trabajadores sanitarios infectados por el nuevo coronavirus es la consecuencia del combate contra la pandemia sobre el personal de la Salud en Honduras.



EL HERALDO accedió a un informe de la Secretaría de Salud que muestra que, a la noche del 24 de mayo, cuando Honduras llegó a los 3,950 contagiados, había 349 infectados en el área sanitaria, lo que representa el 8.8% del total de positivos.



Este rotativo informó que al 18 de abril el 16% del total de los infectados en ese momento -435- correspondían al personal de la salud, con 71 casos.



Precisamente un mes y una semana después, los contagios en este grupo casi se han quintuplicado, pero el porcentaje ha bajado a raíz de que los casos de coronavirus han crecido en más de 10 veces.



Del personal contagiado al 26 de mayo, 19 son especialistas, 13 instrumentistas, 12 técnicos de laboratorio y 34 son de otros sectores no especificados.



Cortés, departamento norteño de Honduras, es el epicentro de la enfermedad, y es allí en donde también se concentran la mayor cantidad del personal de la salud infectado.



Del total del personal contagiado, 212 está en Cortés, lo que significa más del 60%, lógicamente le sigue Francisco Morazán con 87 casos, para casi el 25%. Ambos departamentos son los más azotados por el coronavirus en comparación a los 16 restantes.





Todo parece seguir una línea y un patrón. La mayor parte de infectados se reportan en los diferentes Centros Integrales de Salud (CIS), con 59 casos, aunque no se detalla a qué zona pertenecen.



Seguidamente está el Hospital Escuela con 46 infectados. Luego figuran el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula con 39 contagios, y con la misma cantidad está la sede del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) que fue prestada como instalación provisional durante la pandemia.



Pese a que los hospitales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez de San Pedro Sula son las instalaciones en las que mueren más personas por coronavirus, no están entre los primeros.

“Contagio de coronavirus es algo lógico”

El presidente de la Asociación de Médicos del IHSS de la zona norte, Carlos Umaña, dijo que los 349 miembros del personal de la salud infectados son un reflejo normal del alto contagio de la Covid-19.



“Es algo lógico. El virus es altamente contagioso, a esto se le agrega que el personal de la salud está expuesto frontalmente y muchas veces sin las medidas necesarias de bioseguridad por la falta de insumos”, consideró.



“Cuanto más crezcan los casos, más personal de la salud se infectará. Eso ha pasado en otros países y nosotros no estamos exentos de eso”, añadió.

Por su lado, la doctora Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, señaló que el alto nivel de industrialización que moviliza a casi un millón de personas a diario y a la incredulidad de los habitantes sobre la enfermedad son los factores por los que hay más personal de la salud infectados en Cortés.



“Este virus tiene una alta transmisibilidad y un alto nivel de virulencia, y ante eso, en la línea frontal que atienden a los enfermos están los médicos, por eso hay tantos infectados”, percibió.

