¿Por qué mataron a Berlín en La Casa de Papel antes de tiempo?

MADRID, ESPAÑA.- Berlín es quizá uno de los personajes más odiados y, a la vez, amados de la famosa serie española de Netflix, La Casa de Papel. Una de las interrogantes hechas por los seguidores es por qué los productores decidieron matarlo en la segunda temporada y sin embargo "revivirlo" a través de recuerdos en las siguientes dos.



Berlín, la mente maestra de los atracos, fue conocido por su cinismo, egocentrismo y su particular forma de explicar los acontecimientos, sin embargo, el propio creador de la serie, Álex Pina, confesó que estas características fueron las razones por las que decidieron "matarlo" antes de tiempo. El actor Pedro Alonso fue el encargado de personificarlo.

Vea aquí: 10 datos de Pedro Alonso, "Berlín" en "La casa de papel"



Según Pina, hubo presiones externas para que se alterara el guión original ya que no se sentían cómodos con el rol interpretado por Alonso en la serie.



"Este personaje no encaja con nuestros tiempos. Deberías sacarlo de la serie", recordó que le dijo una persona influyente, aunque él no tenía intenciones de hacerlo.



"Es un misógino, un narcisista y un psicópata de muchas formas distintas", le dijeron.

Mire aquí: Esto hacen famosos de La Casa de papel cuando "no roban bancos"