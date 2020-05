¿Por qué Honduras no logra aplanar la curva del coronavirus pese al confinamiento?

En Honduras casi el 90% de infectados fueron enviados a sus casas. Las autoridades afirman que respetan todas las medidas para no contaminar a otros familiares. Foto: David Romero/ EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El confinamiento no solo es una medida de prevención, sino que también sirve para que la curva epidemiológica de casos positivos de coronavirus (Covid-19) vaya en descenso.



Aunque la cuarentena ha funcionado en muchos países del mundo, en Honduras parece que ocurre lo contrario: entre más días pasan la curva muestra un pico más alto.



El pasado 16 de marzo, cuando apenas habían seis infectados por la enfermedad, Honduras empezó un toque de queda absoluto y cerró las fronteras para evitar más contagios.



Desde entonces han pasado 73 días, pero los casos aumentaron casi 490 veces más (de seis la cifra pasó a 4,401 hasta la noche del martes).





El epidemiólogo Manuel Sierra considera que hay varios factores que influyeron en el fracaso para no aplanar la curva, pero el principal es que Honduras no estaba preparada para atender a los infectados por coronavirus.

A lo anterior se suma el poco acceso a pruebas (PCR) y el hacinamiento en muchos barrios y colonias, incluso en las viviendas.



"La desventaja que tuvimos como país es que estábamos complementamente desarmados, sin pruebas. No tiene idea de cómo comenzamos, si no hubiese sido por la OPS/OMS que donó unas cuantas pruebas; el país no tenía nada", aseguró el experto.

Sierra afirmó que el problema aún es vigente, pues el país solo realiza en promedio 172 pruebas por cada 100 mil habitantes.

"Honduras sigue siendo uno de los países de América Latina que menos pruebas hace", indicó. Esta información coincide con los datos publicados por el portal Worldometers, pues solo en Centroamérica, Honduras es el país que menos test ha aplicado: 15,938 hasta el 26 de mayo, según reportes en poder de EL HERALDO.



Guatemala, con 31,427, ha realizado dos veces más pruebas que la nación cinco estrellas, mientras que El Salvador con 79,711 las cuadruplicó; lo mismo ocurrió con Panamá.



Costa Rica también dobla a Honduras en cuanto a pruebas para detectar casos positivos de Covid-19. El único país que no publica información sobre los test es Nicaragua.

"Se necesitan más pruebas, más tomas y en este período estamos incrementando pruebas", aseguró Nery Cerrato, subsecretario de Salud, al ser consultado por EL HERALDO.



El funcionario advirtió que en las próximas semanas los casos seguirán aumentando, información que coincide con la proporcionada por Sierra, quien señaló que para junio y julio la curva "va ir alcanzado su pico".



Hace varias semanas se hablaba que mayo alcanzaría su punto más alto en cuento a los infectados y luego se vería un descenso, pero debido a la falta de pruebas sería hasta las primeras semanas de agosto o septiembre que se observaría una baja en los casos diarios.



Esto significa que a diferencia de otros países, Honduras tendría que pasar más de siete meses en cuarentena para poder obtener resultados favorables.











En España, por ejemplo, el confinamiento inició de forma absoluta el 15 de marzo de 2020, un día antes que en nuestra nación. El 10 de mayo, es decir 56 días después, inició la primera fase del desconfinamiento, ya que el país registraba menos de 100 muertes diarias por el virus y, en el mismo período, realizaba más de 10 mil test para detectar la enfermedad.



Obviamente la población de España es cinco veces superior a la de Honduras, pero la curva epidemiológica avanzó de forma más rápida. Lo mismo ocurrió con Italia, Francia y otros países de Europa, algunos de los más afectados por la enfermedad vírica.



Para el subsecretario de Salud esto se debe a que la transmisión local o domiciliaria del virus "ya está establecida en todo el país", de allí viene el segundo problema del que también hablan los expertos.

"Con el hacinamiento, más el confinamiento, en los barrios más marginados fue un caldo de cultivo para que se sembrara el virus y todavía el agravante de que muchos de los primeros casos que se detectaron los mandaron a manejo domiciliario", señaló el epidemiólogo Manuel Sierra.



A inicios de abril, EL HERALDO realizó un análisis sobre las condiciones en las que vivían los hondureños y encontró que en uno de cada tres hogares no sería posible atender a un paciente positivo del nuevo coronavirus.



El análisis se hizo con base a la Encuesta de Hogares de 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre el número de piezas que había en cada vivienda. En el 36% de los hogares solo tenían una habitación y vivía más de una persona.



Sin embargo, el subsecretario de Salud se aferra a que todas las personas positivas de Covid-19 que están en casa "cumplen con las medidas de prevención", información que no contrasta con lo que dicen los médicos.



De acuerdo con el registro que realiza diariamente la Unidad de Datos de EL HERALDO, en la presente semana el 88% de los infectados por el virus se encuentran recibiendo atención en casa, pero se desconoce si cuentan con las condiciones necesarias para no infectar a los demás familiares.



Los protocolos de la Secretaría de Salud señalan que al haber un contagiado en una vivienda lo mejor es que se le destine una habitación aislada con un baño propio.

La ropa del paciente tiene que ser lavada en la casa y los utensilios en los que come deben ser separados.



Además, Salud está obligada a equipar con mascarillas, guantes y bolsas color roja (para los desechos) a las personas que cuidan del paciente, pero "la Secretaría no tenía nada de eso", incluso para el personal médico, cuestinó Sierra.

Mientras los días pasan, la calamidad en Honduras por los efectos de la cuarentena es más notoria, mientras el Covid-19 avanza silenciosamente un día a la vez.