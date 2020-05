En qué consisten las medidas de reciprocidad aplicadas por Honduras a Costa Rica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Honduras decidió este miércoles aplicar medidas de reciprocidad al transporte de carga pesada de Costa Rica que ingresa al país.

Las restricciones que persisten en ese país al libre tránsito de los conductores de carga hondureños y del resto de Centroamérica obligaron a tomar estas medidas, detalló más temprano a través de un comunicado la designada presidencial María Antonia Rivera.

Pero, ¿En qué consisten estas medidas de reciprocidad? A continuación las detallamos:

1. Honduras solo permitirá el ingreso de contenedores de Costa Rica, pero al momento de partir del país solo lo podrán hacer sin llevar carga.

La Administración Aduanera de Honduras será la responsable de hacer cumplir esta medida evitando que los transportistas costarricenses realicen las Declaraciones Únicas Centroamericanas de Tránsito (DUCA-T).



2. Honduras reducirá el tiempo de estadía en el país del transporte de carga de Costa Rica. Solo tendrán un plazo máximo de 72 horas, es decir tres días a los transportistas costarricense.



AntesHonduras le otorgaban diez días hábiles para ingresar y circular al transporte de carga pesada de esa nación y ahora sólo tendrán 72 horas para movilizarse desde el momento que ingrese a territorio. El Instituto Nacional de Migración será el encargado de velar por el cumplimiento de este plazo.

El gobierno de Honduras no descartó adoptar otras medidas de reciprocidad si Costa Rica, no elimina la medida restrictiva al comercio que ya ha dejado pérdidas millonarias a la economía no solo del país, sino a otros países de Centroamérica.