Distribuirán 5,000 guías de trabajo a estudiantes sin acceso a internet

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA.HONDURAS-Los salas, los comedores o las esquinas de las viviendas se han convertido en las aulas de clases par los estudiantes hondureños desde hace 76 días.



Y es que desde el pasado 12 de marzo la Secretaría de Educación suspendió las clases de manera presencial en los centros educativos por la llegada del nuevo coronavirus y desde entonces la enseñanza es a través de plataformas virtuales.



Dicho modo de aprendizaje ha generado ciertas dificultades en algunos estudiantes, ya que muchos de ellos no poseen un acceso directo al internet.



Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Distrito Central hay una población de más de 1.3 millones personas, y la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019 mostró que en la capital solo 610,441 ciudadanos tienen acceso a la red.



Doña Iris Betancourt, una madre de familia, forma parte de la cifra negativa, ya que ella tiene que acudir donde su cuñado -quien sí tiene acceso a internet- para que sus dos hijas puedan realizar sus tareas.



“Tenemos que ir hasta la casa de él, pero a veces no tenemos mascarillas y toca comprar saldo para hacer las tareas en casa, no siempre hay dinero para hacerlo”, lamentó la madre.



Entrega de cartillas

El director departamental interino de Francisco Morazán, Mario Quezada, manifestó a EL HERALDO que, conscientes de esa realidad, en esta semana realizarán una entrega de material educativo a cinco mil estudiantes sin acceso a internet.



“Ya está el trabajo que vamos a hacer con los niños que aún no hemos llegado ni por televisión, radio e internet, será mediante libros, cuadernos y guías de trabajo para aquellos que no han podido tener acceso a la enseñanza”, aseguró. Estas entregas las realizarán en todo Francisco Morazán, sin dejar por fuera el Distrito Central, ya que a pesar de ser la capital del país hay registros de niños sin acceso a las herramientas digitales para su estudio.



El funcionario mencionó que por ahora solo serán cinco mil entregas, pero que en las siguientes semanas estarán distribuyendo la misma cantidad a los que aún no tienen el material y que lo necesitan.



También recalcó que estas entregas ya se realizaron en otros municipios, entre ellos San Antonio de Oriente.



Estas cartillas serán para los tres niveles de educación y cada una está acondicionada para su grado. Mediante las direcciones municipales y distritales serán las entregas del material.



Al igual informó que hasta los momentos los resultados son positivos, ya que los padres han sido un elemento fundamental para desarrollar las tareas asignadas de los alumnos.



“El trabajo que han hecho los padres de familia es muy bueno, pero el que han realizado tanto el alumno como el maestro también lo es”, comentó.



Sin embargo, reconoció que en un inicio no fue igual, pero que los estudiantes ya se están adaptando al modo virtual.



A nivel nacional, Francisco Morazán es el que ha tenido mejores resultados de los trabajos virtuales, informó.



Por su parte, Gloria Menjívar, viceministra de Educación, manifestó que las plantillas de trabajo las entregarán a nivel nacional y que son los mismos temas que reciben los otros estudiantes por los medios virtuales. Ya están planificando cómo será la revisión de los trabajos, indicó.