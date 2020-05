Exnovio de Christian Chávez: "Debe pagar por lo que hizo"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La polémica sigue para el exRBD, Christian Chavéz, luego que su exnovio Maico Kemper asegurara que la cárcel es el lugar donde debería estar el actor tras provocarle una herida en la cabeza. También manifestó que debe pagarle una fuerte suma de dinero.



En una nueva entrevista para TVNotas, Kemper, de origen holandés, dijo que si Chávez no le paga tres millones de pesos seguirá adelante con la demanda.



"Después de lo que Christian me hizo, él debería ir a prisión, porque pude haber muerto con la lesión que me hizo en la cabeza... Debe pagar por lo que hizo y la cárcel es lo mejor para él", expresó.

Vea aquí: Maquillista holandés, así es Maico Kemper



Agregó: "Amé mucho a Christian, pero ese amor desapareció después de lo que me hizo. Fue necesario presentar una denuncia en su contra, pero ahora él debe dejar de hacer lo que le hace a la gente y responder por lo que hizo".



El maquillista aseguró que no es la primera vez que Christian tiene problemas de violencia con sus exparejas, pero que él se la ha pasado culpando a los demás para "salvaguardar su imagen".

Chantaje

Hace unas semanas Christian Chávez, a través de un video en Instagram, reveló que sí está atravesando un proceso legal con Maico Kemper, pero que no dará detalles.



Asimismo, confesó que es víctima de chantajes, sin revelar qué le pide a cambio su exnovio para "arreglar" el problema.



De igual forma dijo que estaba en una relación tóxica. Además expuso que no pensaba difamar a su ex porque esa no es su esencia.

Mire aquí: La increíble transformación física de Christian Chávez, exintegrante de RBD