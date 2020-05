"No puedo respirar": súplica de afroamericano que murió a manos de la policía en EEUU

MINÉAPOLIS, ESTADOS UNIDOS.- Una ola de indignación ha generado el asesinato contra un afroamericano a manos de un oficial de la policía de Minéapolis, Minnesota, Estados Unidos.



El repudiable hecho quedó captado por la cámara de una transeúnte, quien evidenció cómo el uniformado asfixió con su rodilla al hombre que ya había sido esposado y no estaba poniendo resistencia para ser capturado.



"Por favor, no puedo respirar, no puedo respirar", decía una y otra vez George Floyd, la víctima de aproximadamente 40 años.

Mientras el hombre rogaba al policía que se detuviera, este presionaba con fuerza su rodilla contra el cuello del detenido mientras ignoraba a un grupo de ciudadanos que le pedían que parara el abuso de poder ejercido contra la víctima.



"¡Quítate de encima!, tiene la nariz sangrando, ni siquiera está mostrando resistencia", decían insistentes las voces de hombres y mujeres en el fondo del video.



Cuando todo eso sucedía, se observa cómo otro policía se coloca frente a las personas que reclaman e intenta cubrir con su cuerpo para que no continuén viendo y grabando lo que ocurre.



Posteriormente, una mujer comienza a alertar que el afroamericano ya está inmóvil y con sus ojos y boca abiertos, por lo que otro agente se acerca para tomar sus signos vitales y luego se retira, todo esto ocurre mientras el policía continúa presionando con su rodilla sobre el cuello del hombre. Tiempo después se confirmó que fue llevado a un hospital, pero falleció.

Las fuertes imágenenes que duran más de 3 minutos han sido viralizadas en las redes sociales, donde las personas han unido su voz exigiendo justicia por el asesinato del ciudadano.

Versión de la policía

La Policía de Minéapolis tuvo que pronunciarse ante los numerosos ataques que estaba comenzando a recibir por el accionar de los uniformados. Este martes a través de un comunicado aseguró que la tarde del lunes dos agentes acudieron por una denuncia de falsificación de documento siendo George Floyd el sospechoso, quien según la versión estaba sentado dentro de un coche y bajo los efectos de alcohol u otras sustancias.



"Ante la órdenes de salir del vehículo él ofreció resistencia física y tras esposarlo se percataron que parecía tener problemas médicos, por lo que llamaron a una ambulancia para trasladarlo a un hospital, donde falleció", aseguró el documento policial.



Sin embargo, la versión de la policía dista del video que evidencia la realidad de los hechos, por tal razón el alcalde de Minéapolis anunció que el caso está siendo investigado por el FBI y que los cuatro policías que participaron en el operativo fueron separados de la institución.

