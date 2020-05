Salud interviene 3,100 viviendas en búsqueda de casos de Covid-19

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-La Región Metropolitana de Salud (RSM) mantiene cerradas las colonias La Rosa y Las Torres debido al brote de coronavirus que se reporta en este sector.



Pero más allá de que solo estas dos colonias suman 63 casos positivos, la decisión de efectuar bloqueos sanitarios en ambas zonas se tomó ante la falta de respeto del autoaislamiento de sus pobladores.



Sin embargo, la entidad sanitaria analiza, después de un mes de cierre y de que en las segundas pruebas ya hay reporte de algunos recuperados, la posibilidad de retirar el bloqueo a finales de esta semana o inicios de la próxima.



En ese sentido, se sumarán a las colonias Abrahám Lincoln, San Juan Bosco y José Simón Azcona, las primeras en ser bloqueadas por el virus, pero que cumplieron con el proceso y fueron habilitados de nuevo sus accesos.



No obstante, la RMS también evalúa la posibilidad de cerrar la colonia 1 de Diciembre, con 19 casos, pero están a la espera de resultados laboratoriales.



Para bloquear una colonia, además del comportamiento de los vecinos, se considera la cantidad de población en relación con los casos reportados.



El bloqueo sanitario implica el cierre total de la colonia, dotación de servicios básicos, alimentos y seguridad.



En el caso de la colonia Kennedy, donde también se reportan 19 casos positivos, hay una población de más de 140 mil habitantes y la conducta de las personas afectadas por la enfermedad ha sido el autoaislamiento, por lo que no se considera oportuno cerrar sus accesos por los momentos, explicó Harry Bock, titular de la RMS.



Cercos epidemiológicos

En todas las 228 colonias en donde se han reportado los 725 casos positivos se han realizado cercos epidemiológicos.



Esta medida, más leve que un bloqueo, consiste en tomar como centro la casa en la que habita el caso positivo, y en un perímetro de 400 metros, el personal de los 70 Equipos de Respuesta Rápida (ERR) realizan la investigación de casos y la búsqueda de contactos activos y convivientes, además de la toma de muestras necesarias.



El cerco equivale a una vigilancia epidemiológica y es una forma de garantizar que en esos perímetros no se hallen más casos positivos.



Hasta la fecha se han intervenido 3,100 viviendas y se ha entrevistado a más de diez mil personas cara a cara.



Sin embargo, hay casos en los que los vecinos no quieren atender al personal de Salud e incluso deben citar a las personas en otro lugar para evitar ser víctimas de amenazas.



Los habitantes de unas 100 viviendas no han querido atender al personal de Salud.



El presidente de la Asociación Nacional de Epidemiólogos, Mario Mejía, avaló el manejo de los cercos epidemiológicos, calificándolos como adecuados en la capital. Para él, se debe persistir en este trabajo para la identificación de más casos.



Esta medida de vigilancia se realiza con otras enfermedades como el dengue.