Trabajadora de aseo: “No pienso dejar morir de hambre a mis hijos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Ahorita no podemos trabajar, estamos parados con esta enfermedad, pero no pienso dejar morir de hambre a mis hijos solo porque Juan Orlando diga que no podemos salir, mis hijos van a comer porque van a comer”.



Así de contundente se expresó la jovencita Melissa Rodríguez mientras cargaba a su hijo y lo tapaba con una colcha debido a la fuerte brisa que no cesaba, pero la misión era llevar algo de comer al estómago de sus vástagos.



Son dos hijos a los que tienen que buscar como alimentarlos, uno de dos años y otro de nueve meses, pero en medio de esta crisis no hay ni para los frijoles, mucho menos para una lata o bolsa de leche en polvo.

A la joven madre que se dedica al aseo, nunca se le había cruzado por la mente salir a pedir a las calles, “es la primera vez, pero por mis hijos hago lo que sea, por mis hijos yo doy todo”.

Las mujeres salen todos los días a pedir ayuda a los conductores de vehículos.







“Antes de dejarlos morir -de hambre- mejor me vengo para acá porque gracias a Dios la gente me ha regalado y han comido y aquí voy a seguir hasta que Juan Orlando diga que podemos trabajar”, confió sin perder de vista los vidrios de los carros de donde les tiran uno, dos, tres y hasta 20 lempiras con suerte.



Confiada que Dios cuida de ella y a su hijo, aseguró que tiene como cuatro semanas de estar pidiendo y no se ha contagiado de la peligrosa enfermedad. Hay días que consigue 100 lempiras y hasta 150 cuando le va bien y así va sobreviviendo.







