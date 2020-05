La respuesta de Trump a las críticas por jugar golf en plena pandemia

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió este lunes a las críticas mediáticas de las que fue blanco por ir a jugar al golf el fin de semana, en momentos en que el número de muertes por la Covid-19 se acerca a 100,000 en EEUU.



"¡Las noticias falsas y totalmente corruptas hacen que suene como un pecado mortal!", dijo en su cuenta de Twitter el mandatario, amante del golf, quien destacó que el juego que disputó en su cancha de Virginia fue el primero desde marzo.



El momento específico de su salida, a medida que la nación norteamericana se acercaba a un récord en el número de muertes por la pandemia, provocó críticas generalizadas en los medios. Algunos comentaristas recordaron incluso ataques de Trump contra su predecesor Barack Obama por jugar golf durante el brote de ébola de 2014.



"Hay momentos para jugar y momentos en los que no puedes jugar. Envía la señal equivocada", dijo Trump entonces.



"Sabes que cuando eres presidente, dices, como, 'Voy a renunciar por un par de años y realmente me voy a concentrar en el trabajo'", dijo en 2014.



Después de los embates el fin de semana, Trump criticó a los medios por estar "enfermos de odio y deshonestidad".

"¡Sabía que esto pasaría!", dijo. "Lo que no dicen es que fue mi primer juego de golf en casi 3 meses y, si esperaba tres años, harían sus habituales piezas 'castigadoras' de todos modos", enfatizó.



El líder republicano agregó que en 2014 Obama voló a su estado natal de Hawái poco después de haber denunciado públicamente la decapitación del rehén estadounidense James Foley por militantes del grupo Estado Islámico (EI).



Obama se disculpó por la visita mal planificada, y reconoció la gravedad de la decisión en ese momento.



El antiguo asesor de Obama David Axelrod escribió en su cuenta de Twitter: "No suelo defender a este @POTUS (presidente de EEUU), pero no le envidio una ronda de golf", dijo el ahora analista político.



"¡Además, nos da al resto un respiro de esos locos tuits! Sí, es hipócrita que @realDonaldTrump haya atacado a @BarackObama para buscar alivio de las presiones de la presidencia en el campo de golf, cuando Trump ha tenido muchas rondas más", señaló.



"También es hipócrita atacar a Trump por eso ahora si defendiste a Obama entonces", subrayó.

