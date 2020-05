Rivalidad entre pandilla 18 y MS-13 hizo correr la sangre en PNFAS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Por primera vez en la historia, una masacre sacudió el interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).



Este sangriento hecho deja ver que la pelea entre maras y pandillas continúa fuertemente en Honduras.



La madrugada del domingo, seis mujeres miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron asesinadas por integrantes de la Pandilla Barrio 18 al provocar una reyerta en el interior del reclusorio ubicado en el Valle de Támara, a 20 kilómetros al norte de la capital.

En el mismo hecho, otras dos mujeres, que también son integrantes de la MS-13, resultaron heridas por lo que fueron trasladadas a la sala de emergencia del Hospital Escuela.



"Eso no fue un incendio ni nada. Fue planeado. Las pandilleras lo planearon”, se puede oír en unos audios que se filtraron desde la PNFAS durante la reyerta.



“Allí en Casa Cuna no respetan ni a los niños... ya nos cansamos, ya nos hartamos de esto. Todos los días, cuando ellas quieren vienen a tirarnos piedras, a decirnos que nos van a matar, que nos van a meter fuego, que no se qué”, dice otro relato de una supuesta reclusa.



Las peleas entre la MS-13 y la pandilla 18 siguen dejando una estela de sangre en la historia del país.

