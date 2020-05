Pareja de Justin Bieber habla sobre especulaciones de cirugías plásticas  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Hailey Bieber estalló en redes sociales luego de que comenzara el rumor de que la modelo y esposa del cantante Justin Bieber se ha realizado cirugías plásticas.



El más reciente hecho fue que una persona posteó un collage en la que aparece Hailey joven y la actual y en la que se puede ver la diferencia en la nariz.

VEA: ¿Quién es Hailey Baldwin, la modelo con la que Justin Bieber olvidó a Selena Gómez?



Normalmente Hailey prefiere mantenerse en bajo perfil sin contestar ningún rumor o crítica sobre ella, sin embargo, esta vez no soportó nada.



"¡Dejen de usar fotos editadas por maquilladores! Esta foto de la derecha NO es lo que parezco... Nunca me he retocado la cara, así que si vas a sentarte y compararme a los 13, y luego a los 23, al menos usa una foto natural que no sea editada", escribió la esposa de Bieber en sus redes sociales.







FOTOS: Así lucen estas conocidas hondureñas tras someterse a cirugías