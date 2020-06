El RNP garantiza identidad y censo para las elecciones primarias

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La nueva tarjeta de identidad y el censo nacional electoral depurado estarán listos para las elecciones primarias programadas para el 14 de marzo del próximo año, aseguraron las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Tras el emplazamiento que les hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) por medio de su presidenta Rixi Moncada de que debían anunciar un plan alternativo por la crisis generada por el coronavirus, los responsables del proyecto de identificación dijeron que este no tendrá

ningún atraso.

Se hará un reajuste del calendario y se iniciará, en el marco de la reapertura “inteligente” de la economía promovida por el gobierno, un enrolamiento igualmente estudiado con todas las medidas de bioseguridad del caso. “Hemos estado trabajando y lo vamos a cumplir”, afirmó el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattán, al referirse al proyecto de identificación.

Anunció que el RNP trabajará “de la mano con el Consejo Nacional Electoral” para garantizar no solo el nuevo documento de los hondureños, sino el censo depurado con fines electorales.

VEA AQUÍ: ¿Cuánto costarán las próximas elecciones primarias en Honduras?

Dijo que “son rumores” las expresiones de algunos políticos que hablan de la suspensión o retraso de las elecciones primarias.

“Todavía no he escuchado a ningún partido político ni a ninguna institución vinculante, al Congreso, al Ejecutivo, (que) no vamos a tener un nuevo documento nacional de identidad ni ningún nuevo censo nacional electoral para las primarias”, resaltó Kattán.

Parte del plan para iniciar pronto el trabajo de campo para la nueva identidad es la aplicación de las medidas de bioseguridad. Por su parte, el también comisionado del RNP, Roberto Brevé, dijo que se preparará un nuevo calendario para el enrolamiento de más de seis millones de hondureños.

“Ante esta nueva situación que estamos viviendo tenemos que acomodarnos a la realidad, de implementar todas las medidas de bioseguridad para que el pueblo acuda masivamente para actualizar toda la información y generar la base de datos”.

LEA AQUÍ: Hay un millón de migrantes y 100 mil muertos en actual censo

Resaltó que el prerregistro en línea que se hizo antes de la entrada del coronavirus “nos permitirá reducir algunos tiempos del proceso de enrolamiento en campo”.