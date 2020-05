¿Está preparada Honduras para salir del confinamiento?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque Honduras está muy lejos de cumplir las seis recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para un desconfinamiento gradual, las autoridades del Poder Ejecutivo ya ejecutan una reactivación de la economía y una flexibilización de las medidas de aislamiento adoptadas para contener el coronavirus.

Para que una nación suspenda de manera controlada el aislamiento, la OMS sugiere que la transmisión del Covid-19 esté controlada y que el sistema de salud tenga la capacidad de detectar, testear, aislar y tratar cada caso y rastrear contactos.

Además, los riesgos de brote se deben haber minimizado en las entidades de salud y residencias de mayores (como los asilos de ancianos) y deben aplicarse medidas preventivas en los lugares de trabajo, las escuelas y lugares esenciales a los que la población tenga que ir.

El país debe tener la capacidad de manejar los riesgos de casos de importados y las comunidades deben estar comprometidas y empoderadas con las nuevas medidas sanitarias, indica el organismo internacional.

Para el epidemiólogo Manuel Sierra, Honduras todavía no cumple ni uno tan solo de los seis criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud para comenzar con una apertura escalonada.

“Estamos en un riesgo eminente, un virus que se va a ir de control, con proyecciones apocalípticas. La única manera en que usted pueda impulsar una salida inteligente es teniendo miles de pruebas de laboratorio, y Honduras es el país que menos pruebas hace a nivel de Centroamérica; y aún con el poco número realizadas estamos en el sexto lugar de casos en el continente americano”, alertó.

Más pruebas

La cantidad de pruebas -entre 350 y 500 diarias- “es ridícula” e inclusive así entre el 25 y 30 por ciento dan positivas.

Además, no se han estado detectando los nuevos casos. Hasta hace unos diez días se abrió un laboratorio en San Pedro Sula. Si se va a los hospitales y centros de salud el riesgo de contagio es grande y el personal de salud trabaja con las uñas, pero el discurso político es diferente, criticó Sierra.

En cuanto a las medidas de seguridad en las empresa, centros educativos y espacios públicos, el epidemiólogo sostuvo que eso no se ve por ningún lado, incluso “se está hablando de abrir las escuelas -he estado en algunas comisiones de trabajo- pero es muy prematuro en estos momentos hablar de todo eso”.

Acerca del control de los casos importados, Sierra es del criterio que eso ya no tiene mayor importancia, porque ahora el país tiene casos autóctonos, muchos de ellos sin identificar por la falta de test, por lo que levantar las medidas de aislamiento social es para que se salve quien pueda.

“El país no está preparado para un desconfinamiento, no está listo, creo que el gobierno está tomando decesiones muy apresuradas. El problema es con un 70 por ciento de la población en pobreza, y más del 30 por ciento en extrema pobreza, no se puede tener a la población indefinidamente encerrada”, añadió el epidemiólogo.

Por su parte, Fernando García, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), consideró que el elemento principal a proteger es la vida humana, por eso se ha analizado cómo se transmite y sobrevive el virus.

Lo anterior ha permitido realizar una serie de protocolos de bioseguridad que brindan elementos importantes para poder tener una nueva normalidad y trabajar, operar, conviviendo con el virus.

“Si tenemos sectores de la economía que han estado operando de la manera correcta con protocolos y medidas de bioseguridad y se han podido mantener, entonces creemos que es importante poco a poco ir abriendo nuevos sectores”, añadió.

Para él, es trascendental que todos los sectores vayan preparando sus manuales de bioseguridad y que estos sean revisados y aprobados por el Ministerio del Trabajo y se pueda comenzar así a trabajar de manera gradual, por regiones, reactivando la economía.

“La seguridad humana es primordial, pero no podemos estar encerrados para siempre y peor en un país como el nuestro donde mucha gente vive al día y que requiere de un ingreso, porque no tiene un ahorro, no tiene un trabajo fijo, que se encuentra en el sector informal de la economía, entonces necesita ingresos para poder vivir”, analizó.

A la búsqueda del coronavirus

Hasta la noche del jueves, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informaba de 3,204 casos positivos de coronavirus detectados y un total de 156 fallecidos, una tasa de letalidad del 4.9%.

¿Está el país preparado ya para un desconfinamiento social y una reactivación controlada de la economía?, se le consultó a Omar Jananía, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, y su respuesta fue: “definitivamente no, porque no tenemos las estadísticas reales”.

El médico explicó que para ayudar a frenar el avance del letal virus y tratar de flexibilizar el encierro, la dirección del IHSS de San Pedro Sula determinó que su personal ya no debe seguir sentado en las clínicas esperando que los infectadas con coronavirus toquen la puerta. Ahora la estrategia es ir en la búsqueda de los pacientes positivos en las empresas.

“Ahorita tenemos una política diferente a la de la semana pasada, ahora estamos saliendo hacer tamizaje a todas las empresas, dentro de eso estamos encontrando una positividad de un 23 por ciento”, expuso.

Esto permite que el trabajador que sale positivo ahí mismo se le da su tratamiento y seguimiento en el lugar donde vive, asimismo se monta siempre el cordón epidemiológico dentro de la empresa.







Jananía es del criterio que todavía no hay un control del avance del virus para recomendar que se levante gradualmente el aislamiento.

“A nivel del sistema sanitario estatal no se están haciendo las pruebas suficientes. El problema que estamos teniendo es visión de decisiones, el gobierno está esperando que el paciente llegue y nosotros estamos saliendo a buscar los casos de contagio, esa es la diferencia, yo creo que es una de las motivaciones que debe tener la política gubernamental”, advirtió.

Y uno de los sectores claves son las empresas: “Ya llevamos más de mil muestras tomadas con más de 240 positivos, hemos salido desde la semana pasada".

“En Villanueva hicimos el lunes unas 800 pruebas. Estas pueden bajar o subir, eso depende, es que nosotros tomamos una media. Vamos a testear el 10% de la población laborante, para saber el porcentaje de contaminación de ese 10%, y si es alto vamos a seguir ampliándolo un poco más”, explicó.

El director del IHSS en San Pedro Sula recordó que la maquila tiene 170 mil afiliados. “La idea es tratar de ampliar entre un 10% y un 20% a la gente que le vamos hacer pruebas. Ahorita tenemos 10,000 pruebas rápidas para poder hacer ese trabajo, esperamos que la otra semana entren las otras 20,000 para seguir adelante”.

Explicó que por el momento trabajan en los alrededores de San Pedro Sula, pero que pronto los equipos del Seguro Social ingresarán a la ciudad, testeando fábricas de proveedores, bancos y otras empresas.

Según Jananía a nivel de empresas se están tomando las medidas preventivas, pero el contagio no es en la planta sino afuera.

Sobre las acciones de bioseguridad en los lugares públicos el galeno sostuvo que se necesita de más educación de la gente. Da tristeza, dijo recordando el caso de las gallinas, “eso fue penoso, pero los contaminados en ese circo van a salir esta o la próxima semana”, lamentó.

Debido a que la situación económica es insostenible “vamos a llegar al punto en que se tiene que ir soltando poco a poco (el confinamiento), pero todavía falta tiempo, se supone que el pico comienza en el mes de junio”.

El director regional del IHSS recomendó tener una estrategia de lucha contra el Covid-19 comenzando por regresar la historia que sugería “la medicina de primer nivel, lo cual significa que hay que ir a buscar la enfermedad comenzando desde el área rural- donde las personas son más vulnerables- hacia adentro, hacia las ciudades grandes, donde la gente tiene más posibilidades de buscar un centro hospitalario”.

“Y en segundo lugar, que si debe haber una apertura inteligente, no sabemos cuándo pero si definitivamente debe haber una apertura inteligente porque para muchos la situación es insostenible”, amplió.

Sin respuesta sobre el desconfinamiento

Como el gobierno anunció, recientemente, la conformación de una comisión conformada por diversos sectores para evaluar las peticiones de desconfinamiento y apertura de comercios y servicios, EL HERALDO consultó a las máximas autoridades de la Secretaría de Salud sobre si Honduras cumple las recomendaciones de la OMS, pero no hubo respuesta.

De acuerdo con el científico hondureño Marco Tulio Medina, en el país hay departamentos que “aparentemente están con pocos casos y que se pudieran abrir económicamente pero que se deben confirmar con testeo con pruebas serológicas, haciendo seroprevalencia”.

“En relación al Distrito Central y al Valle de Sula no es el caso, no se ha cumplido esos requisitos de la OMS”, dijo Medina haciendo referencia a los seis criterios que la entidad mundial de la salud recomendó a los países cumplir para poder iniciar el desconfinamiento y la reactivación escalonada de la actividad económica, sin el temor a un rebrote del coronavirus.