Francisco Herrera: Hay que replantear el futuro de la educación superior

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), habló con EL HERALDO sobre la situación de la educación superior ante la emergencia por el Covid-19.

Sostuvo que el impacto de la pandemia ha sido negativo, aunque ha venido a acelerar el desarrollo de la modalidad virtual en la educación en general.

Dijo que la Universidad trabaja en su propio protocolo de reapertura, cuando las condiciones lo ameriten, y explicó que se buscan alternativas para atender la demanda de clases de la comunidad universitaria. A continuación la conversación con EL HERALDO.

¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia del Covid-19 en la educación superior y en especial en la UNAH?

El impacto sin duda incluye múltiples dimensiones. Académicamente fue impacto súbito pues nos retiramos de nuestra rutina presencial debiendo en forma inmediata dar los pasos acelerados para adecuar nuestras plataformas con el concurso de la Vicerrectoría Académica, DEGT (Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología), DIE (Dirección de Innovación Educativa) y Consejo Universitario. Esas primeras semanas de virtualidad fueron muy intensas debiendo pasar de 1,000 aulas a más de 10,000 virtuales.



¿Cómo ve el futuro de la educación superior en Honduras ante esta emergencia?

El futuro académico de la educación superior debe ser replanteado mediante la creación de comités de crisis. Se deben tomar medidas para que las unidades académicas puedan operar y fortalecer todas las plataformas, los sistemas de información y comunicación virtual mediante el uso de sus de computadoras, tabletas y dispositivos móviles. Los cursos de capacitación de docentes y estudiantes para el uso apropiado de las plataformas virtuales serán obligatorios y permanentes. La educación superior en todos los campos del conocimiento se verá fortalecida por la obligatoriedad de verse consolidada en su dimensión multimodal.



¿Cómo influyó esta situación en el desarrollo de este primer período académico?

Este primer periodo académico (PAC) sin duda fue complejo como consecuencia de la presión generada por la llegada de la pandemia provocando una nueva experiencia por las condiciones de confinamiento. Esa nueva realidad trajo enorme incertidumbre, no obstante, la comunidad universitaria le hace frente con un alto porcentaje de interacción en las plataformas virtuales. A pesar de la dificultad logramos concluir exitosamente el primer período académico.

¿Cuál ha sido el resultado de las clases en línea?

Las clases en línea han sido una adecuación necesaria de todas las universidades internacionalmente y la nuestra no es la excepción. Hemos sostenido reuniones virtuales con el Consejo de Educación Superior (CES), que aglutina las 21 universidades nacionales, y Consejo Superior Universitario Centro Americano (CSUCA) con 24 universidades públicas de la región para intercambiar la forma de afrontar el reto y hemos comprobado que nosotros no únicamente hemos hecho lo propio sino que hemos colaborado con otras instituciones para ayudarles a brindar soluciones académicas viables.



¿Qué se ha hecho con los estudiantes que no tienen acceso a internet o que en las regiones donde viven son postergadas?

En estos casos hemos entrado en contacto con las compañías respectivas y Conatel para lograr arreglos que favorezcan a la comunidad universitaria, pero aún no hay una salida concreta que logre este propósito, por lo cual continuaremos en esta tarea para lograr beneficiarles. Lastimosamente en nuestro país la cobertura es aún deficiente y hay zonas geográficas extensas aún excluidas de ese indispensable benéfico tecnológico.



¿Cómo se desarrollará el segundo y tercer período académico en la UNAH?

El segundo período académico será igual en lo del aspecto virtual, pero se desean implementar nuevas medidas y herramientas de interacción. Las asignaturas con laboratorios virtuales son muy limitadas, por lo cual habrá disminución de la oferta ya que será un período intensivo de 10 semanas. El tercer periodo aún no podemos tener certeza de sus particularidades pues debemos esperar al desarrollo de la pandemia para saber concretamente su modalidad, sin embargo, sabemos que a futuro habrá mejor combinación entre lo virtual y lo presencial.



Desde su punto de vista como rector de la máxima casa de estudios, ¿cuál es el impacto de esta pandemia en la educación de Honduras?

El impacto sin duda a priori es negativo por lo súbito de su implementación obligatoria y la incertidumbre que se generó en su entorno además de los distintos aspectos. Sin embargo, lleva consigo aspectos muy valiosos que servirán en el fortalecimiento del sistema educacional. La interacción masiva en línea traerá consecuencias positivas cuando estas metodologías de enseñanza-aprendizaje se incorporen con mayor experticia al ejercicio académico y permitan que se consolide aún más el carácter multimodal de la enseñanza.

¿Cuál es el llamado a los estudiantes que están preocupados por la pérdida de clases y que temen perder períodos académicos?

Creo que la pérdida de clases que ha habido en algunas áreas geográficas y en algunas áreas del conocimiento es el principal reto. Se buscan alternativas desde la Vicerrectoría Académica para abordar ese tema.



¿Cómo marchan los preparativos para la apertura inteligente de Ciudad Universitaria y centros regionales para el retorno a clases presenciales?

Se está trabajando entre VOAE, SEAPI, Vicerectoría Académica, SEDI, Comité COVID/UNAH y Rectoría en ese plan, pero por estar en plena discusión aún no adelantaremos detalles del mismo.



¿Qué pasará con los docentes que tenían contrato por hora?

Los profesores por hora juegan un enorme rol en la vida universitaria y estamos a la espera de la matrícula de este segundo período para que se tomen las determinaciones pertinentes en ese tema.

