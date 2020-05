Reo de El Pozo se contagia de coronavirus al estar hospitalizado en Santa Bárbara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un privado de libertad fue llevado a un hospital en Santa Bárbara por complicaciones derivadas de la leucemia, pero se contagió de coronavirus, así lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INP) este jueves.



En un comunicado, el INP informó que el reo de 28 años, recluido en El Pozo, ingresó al Hospital de Santa Bárbara Integrado (HSBI) el pasado 31 de marzo para someterse a estudios por un "proceso leucemoide (Leucemia)".



Un mes y medio después el privado de libertad fue referido al Hospital Escuela para continuar con sus estudios médicos y antes de movilizarlo se le practicaron dos pruebas de Covid-19, una rápida salió negativa, pero otra PCR que fue enviada el 14 de mayo al Laboratorio Nacional de Virología, resultó positiva.



"Dos días antes de ser remitido al HE, el 11 de mayo se le realizó una prueba rápida para detección de Covid -19, cuyo resultado fue negativo. También se tomó muestra de hisopado nasofaríngeo (nasal) para realizar prueba de PCR, el cual fue recibido en el Laboratorio Nacional de Virología el 14 de mayo y en las últimas horas se conoció que el resultado es positivo", indica el comunicado del INP.

La institución aclaró que el reo en ningún momento retornó al Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, por lo que no hay riesgo de contagio con otros reclusos.



Asimismo indicaron que el prisionero fue trasladado al Hospital del Tórax, donde actualmente está por finalizar su tratamiento de tuberculosis. Ya se encuentra estable de salud.

Coronavirus en las cárceles

Desde que el gobierno de Honduras decretó emergencia sanitaria por Covid-19, las autoridades del INP informaron que se prohibieron las visitas a los centros penitenciarios en todo el país, sin embargo, varios reos han dado positivo por el mortal virus.



El primer caso se registró en Ilama, Santa Bárbara. Un hombre de 52 años falleció el 20 de abril y ocho días después se confirmó que la causa de la muerte fue por Covid-19.

Las autoridades indicaron que ninguna de las personas que se encontraban cerca del fallecido presentaron signos de la enfermedad y que para verificar que no estuvieran contagiados se les realizaron pruebas.



El segundo caso confirmado fue en la Penitenciaría Nacional de Támara. Según la institución, el reo llegó a esa cárcel el pasado 30 de abril desde la zona norte.



El tercer caso positivo por coronavirus se registró en la cárcel El Porvernir, en Francisco Morazán. Después de detectar al enfermo las autoridades decidieron decretar emergencia en la prisión.



Asimismo informaron que por el momento no estará admitiendo privados de libertas enviados por diferentes juzgados.