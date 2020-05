El mundo supera los cinco millones de casos de coronavirus

PARÍS, FRANCIA.-El mundo superó el jueves los cinco millones de casos declarados de nuevo coronavirus, debido sobre todo al rápido avance de los contagios en América Latina y Estados Unidos, una situación que contrasta con el progresivo retorno a la vida en Europa y con la "victoria" que China desea proclamar frente al virus.



Según un recuento basado en fuentes oficiales al menos 5,006.730 personas han resultado contagiadas, de las que 328,047 fallecieron. El número de casos del nuevo coronavirus en el mundo se ha multiplicado por dos en un mes, con una aceleración impresionante de los contagios en América Latina y el Caribe.

El 20 de mayo, hubo 29,846 nuevos casos en América Latina y el Caribe, contra 12,281 en Estados Unidos/Canadá y solamente 10,621 en Europa.



El aumento en América Latina se debe en gran medida al alza de casos en Brasil (291,579 casos el 21 de mayo, cifra que se ha duplicado en 9 días), pero también en Perú (104,020 casos el 21 de mayo), México (56,594 casos el 21 de mayo) y Chile (53,617 el 20 de mayo).



Europa, el continente más afectado, con cerca de dos millones de casos y casi 170,000 fallecimientos, prosigue la vía de un lento desconfinamiento.

Mascarillas obligatorias

En España, es obligatorio llevar mascarillas, a partir de los seis años de edad, en todos los lugares públicos, incluida la calle, cuando no se puede mantener la distancia social.



Este jueves, en la calle Alcalá, en el centro de Madrid, la casi totalidad de los viandantes llevaban su mascarilla puesta, como se ha observado ya en las últimas semanas en la capital española. Algunos comercios estaban abiertos, más que la semana pasada, y los clientes, escasos, mantenían las distancias de seguridad.



"Yo ya llevaba la mascarilla desde que podemos salir a la calle, desde principios de mayo", dice Miguel Salvador, de 38 años. "No sé si es buena o mala, ni ellos lo saben", añade refiriéndose al gobierno, que inicialmente dijo no recomendar el uso generalizado de mascarillas.



El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, consiguió el miércoles una nueva prórroga del estado de alarma contra la pandemia hasta el 6 de junio, en un Parlamento muy dividido.



El impacto económico de la epidemia sigue siendo muy duro en el Viejo Continente, aunque la economía de la eurozona "parece haber tocado fondo" tras el colapso sufrido por el confinamiento decretado para frenar el coronavirus, indicó este jueves una encuesta de la consultora IHS Markit.



En el siniestrado sector aéreo, la compañía aérea británica Easyjet, que tiene a la casi totalidad de su flota paralizada, anunció este jueves que va a reanudar "un pequeño número de vuelos" a partir del 15 de junio, con medidas sanitarias a bordo.



A su vez, el gigante Lufthansa confirmó que está a punto de cerrar con el gobierno alemán un plan de rescate de hasta 9.000 millones de euros (USD 9.800 millones).

Victoria en China

En China, donde la epidemia apareció oficialmente en diciembre en la ciudad de Wuhan, los 3,000 diputados de la Asamblea nacional popular (ANP) se reúnen en la gran cita anual del régimen comunista del presidente Xi Jinping.



En esta sesión parlamentaria, que se celebra con varias semanas de retraso debido a la pandemia, el presidente Xi "proclamará la victoria total frente el virus" prevé la politóloga Diana Fu, de la Universidad de Toronto (Canadá).



En Estados Unidos, donde la pandemia no da tregua, el presidente Donald Trump, acusó a China de ser responsable de una "matanza de magnitud mundial". Los responsables chinos le respondieron este jueves asegurando que siempre habían sido "abiertos, transparentes y responsables".



Trump insiste en volver a la normalidad y abogó por una cumbre del G7 presencial, pese a que su país es el más afectado del mundo en número de contagios (1,55 millones de casos) y muertes. El miércoles por la noche la universidad Johns Hopkins anuncio 1,500 decesos suplementarios en 24 horas, lo que eleva el total a 93,400, de los cuales un tercio solamente en el Estado de Nueva York.

"Genocidio" temido en Brasil

La Organización mundial de la salud (OMS) recordó el miércoles que la pandemia está lejos de ser controlada, con 106,000 nuevos casos registrados en 24 horas, todo un récord.



Brasil es uno de los países en que la pandemia crece más deprisa, con un balance de 1,179 fallecimientos en las últimas 24 horas. Pero el presidente Jair Bolsonaro sigue minimizando el peligro que representa el virus y critica las medidas de confinamiento.



En una entrevista con la AFP, el fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado, de 76 años, dijo que temía que los pueblos indígenas del Amazonas sean víctimas de un "genocidio" si no se les protege ante esta pandemia. Salgado abandera una campaña internacional con este fin, que ya ha recogido más de 261.000 firmas.

Bajo presión de Bolsonaro, el ministerio de Salud recomendó el miércoles el uso de cloroquina y su derivado, hidroxicloroquina, para pacientes leves de covid-19.



El uso de este antipalúdico y su derivado se debate porque no está demostrada su efectividad contra la covid-19. Pero Trump anunció esta semana que toma hidroxicloroquina de forma preventiva.



Perú, el segundo país más afectado en América Latina después de Brasil, superó el miércoles los 100.000 contagiados y las 3.000 muertes.



Los hospitales están colapsados y familiares de fallecidos y personal sanitario denuncian que faltan equipos y medicinas.



"Es como una película de terror, adentro (del hospital) parece como un cementerio por los cadáveres, los pacientes mueren en sus sillas, (o) en sillas de ruedas", dijo a la AFP el enfermero Miguel Armas, del hospital Hipólito Unanue de Lima, cuyos trabajadores salieron este miércoles a la calle a protestar.



Mientras en Chile, donde se han superado los 50,000 casos, las protestas en Santiago se han extendido para denunciar la falta de alimentos.



Ecuador, otro de los países más afectados de América Latina, en particular la ciudad portuaria de Guayaquil, que comenzó el miércoles su desconfinamiento, se enfrenta a un nuevo problema: dos tercios de los presos de una prisión en el centro del país están contagiados.



En México, ocho futbolistas del club Santos, de la primera división del fútbol mexicano, dieron positivo al coronavirus justo en los días en que se espera la decisión de la Liga MX de cancelar o reanudar el torneo Clausura-2020.



Por último y también en el ámbito deportivo, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró el jueves que 2021 es la "última oportunidad" para celebrar los Juegos de Tokio, añadiendo que no será posible un nuevo aplazamiento del evento.