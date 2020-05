Empresa recibió L 20 millones de anticipo por mascarillas, canceló compra y no ha devuelto dinero

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de 21 días de que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) le canceló la orden de compra de 474,000 mascarillas N95, formulada durante la emergencia por el nuevo coronavirus, la empresa GYT no ha regresado el anticipo de 20.3 millones de lempiras que el gobierno le dio para garantizar la entrega.

Para atender la crisis del Covid-19, Invest-H emitió el 8 de abril la orden de compra 019-2020, en la que se estipula que GYT proveerá esa cantidad de mascarillas a un precio unitario de 107.25 lempiras, lo que hace un monto total de 50.8 millones de lempiras.

La empresa exigió un anticipo, por lo que Invest-H le adelantó 20,334,600 lempiras, equivalente al 40% del contrato, supuestamente para garantizar la entrega en siete días.

Sin embargo, consta en documentos del comprador, que GYT no cumplió y pidió alargar el tiempo de entrega al 4 de mayo de 2020, lo que, según fuentes confiables, la Secretaría de Salud desaprobó y ordenó cancelar la compra.

Asimismo, se canceló la orden de adquisición número 018-2020 extendida a favor de la Distribuidora Comercial de Honduras (Dicohonsa), a la cual se le aprobó una compra de 250,000 mascarillas N95.

Cada una tenía un precio de 140 lempiras, haciendo un monto de 35 millones de lempiras, nada más que a este proveedor no le dio ningún anticipo.

El 29 de abril, GYT comunicó que ya no iba a vender las mascarillas, a lo cual el director de Invest-H, Marco Bográn, aceptó la decisión un día después y sostuvo que “desde luego estaremos formalizando y documentando adecuadamente el reembolso o devolución del anticipo previamente pagado”.

No obstante, 21 después de la cancelación de la compra, el grupo GYT no ha devuelto el anticipo de 20.3 millones de lempiras.

EL HERALDO llamó al teléfono 2221-1970 que aparece en la orden de compra 019-2020, supuestamente del proveedor y donde dice se puede localizar al señor Juan José Lagos, pero el número corresponde a otra compañía.

El 11 de mayo, Bográn le envió una nota al señor Héctor Banegas Velásquez, gerente general del grupo GYT, pidiéndole hacer efectiva la devolución del anticipo.

“Teniendo en cuenta que no se ha recibido de parte de su representada dicha devolución, le solicitamos que con carácter urgente su representada proceda a hacer efectiva la devolución de la cantidad antes indicada (20.3 millones) en un término no mayor a cinco días hábiles”, dice el cobro.

La nota de Invest-Honduras solicitando la devolución de los 20.3 millones de lempiras de anticipo,

Sin embargo, el 12 de mayo, Banegas Velásquez respondió que a la compañía se le hace imposible la devolución inmediata del dinero, por lo que respetuosamente “estamos solicitando a Invest-H una prórroga hasta el último día del mes de mayo, inclusive”.

Ante la falta de devolución, Bográn le dijo a EL HERALDO que GYT estará regresando la millonaria cantidad “en las próximas 48 horas".

"La tardanza es que ellos trajeron el producto, ellos optaron por cancelar la orden de compra y nosotros aceptamos eso porque estaban desprestigiando a la familia de la empresa, dueña de la empresa. Yo sé que el producto ya venía en camino y lo lograron colocar finalmente hasta anteayer (lunes) con otra empresa y ya lograron flujo, efectivo, porque no tenían nada”, explicó.

En cuanto a la petición de las máximas autoridades de la Secretaría de Salud de cancelar las dos compras por incumplimiento en la entrega, Bográn contestó “yo no es que recibo instrucciones de la Secretaría de Salud; la administración contractual la hacemos nosotros”.

Según el funcionario, Invest-H es la que define cómo está el inventario y “le pedimos justificaciones a la empresa (GYT) para ver si en efecto traía el inventario en camino o no. Y sí, ellos nos pudieron comprobar que el inventario ya estaba en Estados Unidos, con guía de DHL o de algún courier y venía vía Atlanta, si no me equivoco, Los Ángeles”.

"Cuando las mascarillas ya venían en camino, entonces salió el informe del CNA (Consejo Nacional Anticorrupción), donde se les desprestigiaba como a muchos otros, incluso a mí también, por eso ellos optaron por cancelar toda la orden de compra, pero se quedaron sin flujo para poder hacer el reintegro, porque el anticipo lo utilizaron justamente para poder comprar la mercadería”, justificó Bográn.

Sobre la razón por la cual a GYT se le dio un adelanto de 40% y a Dicohonsa no, explicó que esta segunda empresa no lo pidió, ya que “ellos tenían flujo suficiente para poder trabajar sin anticipos”.

La empresa Grupo GYT pide una prórroga hasta el último día de mayo para devolver el millonario anticipo.









Nuevas compras

Para reponer las mascarillas que GYT y Dicohonsa dejaron de proveer, Invest-H le compró a Germar Ferretería, mediante orden 037-2020, de fecha 15 de mayo de 2020, un total de 469,000 mascarillas N95.

Este producto tenía un costo unitario de 84 lempiras, por lo que tendrá que pagar un monto 39,396,000 lempiras. Tres días después, Germar Ferretería realizó la entrega de los cubrebocas, según el acta de recepción de bienes número 006-2020.

Asimismo, entre las nuevas adquisiciones de material de protección, Invest-H destaca la adquisición, mediante contrato 027-2020, de fecha 17 de abril, de nueve millones de mascarillas A3, 100% de algodón de tres capas y exclusivas para prevenir contagios.

El material fue comprado a la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) a un precio unitario de 0.35 centavos de dólar (8.69 lempiras), haciendo un monto global de 3,150,000 dólares, que a la tasa de cambio de 24.8294 da la cantidad de 78,212,610 lempiras.

Sin embargo, el monto total podría ser superior, porque en algunas facturas de la AHM la tasa de cambio del dólar sube a 24.9942 lempiras.

A la fecha la Asociación Hondureña de Maquiladores ya ha entregado aproximadamente cinco millones de los cubrebocas.

“Afortunadamente ellos pudieron traer a un precio más bajo y eso es un ahorro para el Estado”, dijo Bográn, explicando también que las mascarillas compradas a AMH son descartables y son para la población en general.

Según el director ejecutivo, esos tapabocas tienen una resistencia de hasta 15 lavadas, “además no solo es la tela sino que llevan un agregado químico -zinc, cobre y otro elemento- que permiten que la mascarilla sea antibacterial, antifungicida. Es tal que el zinc es el principal químico que tiene capacidad de matar (desintegrar) el Covid-19”, explicó.

De acuerdo con Bográn, estas mascarillas tienen una protección muy especial, pero después de las 15 lavadas los químicos empiezan a desvanecerse.

“Ya hemos entregado unos cuatro millones a Copeco y esta entidad junto con las Fuerzas Armadas las están distribuyendo en el Valle de Sula y en aquellas colonias de esta capital, donde hay mayor incidencia de contagiados de coronavirus”, añadió.