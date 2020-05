Christian Chávez: "Las relaciones tóxicas te pueden costar muchísimo"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El exRBD, Christian Chávez, habló por primera vez tras el escándalo con su expareja, Maico Kemper, quien lo denunció por supuesta violencia física y aseguró que se encontraba en una relación tóxica de la que tuvo que alejarse.



En un corto video en su cuenta de Instagram con el título "Aclaración para ustedes", el actor dijo que no permitirá chantajes y que espera que su situación se resuelva por la vía legal. Además aseguró que no pretende difamar a su exnovio, un maquillista holandés.



"Primero que nada quiero agradecerles por preocuparse por mí y decirles que sí estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal. Ya se están tomando acciones", comenzó diciendo en su video.

Mire aquí: Maquillista holandés, así es Maico Kemper



Agregó: "Yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y la verdad, lo que sí les puedo decir es que la relaciones tóxicas son algo que te pueden costar muchísimo si no alzas la voz desde un principio".



"Es muy fácil darle un consejo a tu amigo, a tu familiar, pero de pronto verlo en ti mismo, uno tiene de pronto a romantizar ciertas situaciones y bueno, es algo que se debe parar. Yo estoy pasando por este proceso, por lo mismo, porque decidí en este momento de amor propio no, no voy a caer en esto y no voy a caer en chantaje tampoco", afirmó.

Vea aquí: Maico Kemper: "Me golpeó en la cabeza con la botella de tequila"



Continuó diciendo: "Entonces yo les pido que aunque tengan miedo, que aunque los chantajeen no regresen a una relación que los está destruyendo o que los hace menos".



Finalizó su mensaje: Les quiero mandar un fuerte abrazo y un beso, que se cuiden en esta cuarentena por favor. Yo estoy bien, voy a seguir haciendo mi vida normal pues yo no tengo nada que deber ni nada que temer".





El exnovio de Chávez reveló durante una entrevista que había sido víctima de violencia doméstica en varias ocasiones.



Kemper, quien se presume abandonó México por temor, dijo que el final de su relación fue cuando Christian lo atacó con una botella y tuvo que ser llevado a un hospital para que lo suturaran.