Honduras registra 3,100 infectados de coronavirus; hay 151 muertos y 145 nuevos casos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La curva de casos de coronavirus sigue en ascenso en Honduras. Así lo confirmó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) este miércoles al anunciar que practicaron 540 pruebas a nivel nacional y que 145 resultaron positivas. La cifra de contagios por el mortal virus ya se eleva a 3,100.



En la cadena nacional, Francis Contreras, informó que los nuevos infectados se reportaron en los departamentos de Cortés (79), Francisco Morazán (48), Santa Bárbara (5), Yoro (4), Valle (3), Atlántida (1), Comayagua (1), La Paz (1) e Intibucá (1).



Además, Contreras detalló que cuatro personas más (dos de Cortés y otras dos de Yoro) perdieron la batalla contra el letal virus, por lo que la cifra de decesos sube a 151.

A continuación el detalle de los decesos:

Víctima 148: Hombre de 68 años de San Pedro Sula, Cortés

Víctima 149: Hombre 61 años de Santa Rita, Yoro

Víctima 150: Mujer de 59 años de San Pedro Sula, Cortés

Víctima 151: Niña de 11 años en El Progreso, Yoro

Sobre las hospitalizaciones, manifestó que 336 personas se encuentran en los centros médicos, de los cuales 13 se reportan graves, 16 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 307 estables.



También seis hondureños más vencieron la mortal enfermedad.







Junio, una lápida para 4 de cada 10 empresas

Mayo no solo es un mes esencial para saber cómo avanza la curva epidemiológica del nuevo coronavirus (Covid-19), sino también para conocer cómo los efectos de la cuarentena afectan a las empresas de Honduras. Hay un debate sobre si debe haber apertura o no de los negocios.



En otras palabras, esto significa que mayo y también junio son meses decisivos al hablar de la mortalidad de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), pero también de las grandes empresas que no laboran desde hace 66 días, cuando inició la cuarentena obligatoria a nivel nacional.



Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), afirmó a EL HERALDO que la mayoría de mipymes no tienen la capacidad de soportar los costos derivados de su actividad sin obtener ingresos por más de 27 días, es decir, menos de un mes.

Información que coincide con un análisis realizado con la empresa JP Morgan Chase que especifica que la mitad de las pequeñas y medianas empresas “tienen un búfer de efectivo lo suficientemente grande como para soportar 27 días de sus salidas típicas”.



Pero si hablamos de negocios como barberías, tortillerías o ventas de frutas y verduras, que forman parte de la microempresa, apenas podrían subsistir por 13 días.

Coronavirus en el mundo

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 325,232 muertos en el mundo desde que surgió en diciembre pasado en China. Desde el comienzo de la epidemia, se contabilizaron más de 4,943,050 casos de contagio en 196 países o territorios.



En las últimas 24 horas se registraron 4,951 nuevas muertes y 94,820 contagios en el mundo. Los países que más fallecidos registraron son Estados Unidos con 1,404 nuevos muertos, Brasil (1,179) y Reino Unido (363).



La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 92,583. El país registró 1,539,633 contagios. Las autoridades consideran que 289,392 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países más afectados son Reino Unido con 35,704 muertos y 248,293 casos, Italia con 32.330 muertos (227,364 casos), Francia con 28,132 muertos (181,575 casos), y España con 27,888 muertos (232,555 casos).



Entre los países más golpeados, Bélgica es el que lamenta la mayor tasa de letalidad, con 79 decesos cada 100,000 habitantes, seguido de España (60), Italia (53), Reino Unido (53), y Francia (43).